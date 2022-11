El influencer Chapu Martínez está en el Mundial y recibió amenazas de muerte

Un influencer llamado Martín "Chapu" Martínez adquirió popularidad en el Mundial de Rusia , hace cuatro años, a raíz de su hit que decía "Traeme la copa, Messi" . Pero como el desempeño de nuestra selección no fue la esperada en aquella competición (pasó al límite la fase de grupos, y perdió en Octavos frente a Francia), el joven fue tildado de "mufa". Todo esto llevó a que la bronca por la derrota frente a Arabia Saudita, desemboque en amenazadas de muerte para él y su familia.

A su vez, Martín Pérez Disalvo , más conocido como Coscu, publicó en su cuenta de Twitter un chat con el comediante Grego Rossello . En los mensajes que intercambiaron se puede oír un audio del Chapu Martínez, totalmente desconsolado luego de recibir una amenaza de muerte por parte de distintos usuarios: “No sé qué hacer, me pone mal” .

El Chapu, figura que se ha viralizado durante el partido de Argentina por su presencia en el Estadio de Lusail, lamentó que su familia tenga que atravesar este momento de gran preocupación y dolor: “Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”.

Una de las amenazas recibidas decía “muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”. Coscu, penetrado profundamente por la angustia del Chapu, concluyó: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”.