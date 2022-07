La palabra de la argentina que le cambió el nombre a Messi

Lionel Messi continúa con sus vacaciones en España junto a su familia y amigos. Luego de su paso por Rosario, el 30 del PSG celebró su cumpleaños en una isla privada de Ibiza y el fin de semana pasado estuvo presente en una fiesta donde tocó David Guetta . Una joven argentina, Sol González , que se encontraba en el boliche lo vio y fue protagonista de un blooper que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Messi y Antonela estaban junto a Luis Suárez y Cesc Fábregas y sus esposas Sofía Balbi y Daniella Semaan . La chica protagonista del video vio a Leo y, para no desaprovechar la ocasión de tener tan cerca al capitán de la Selección Argentina, decidió hacer un video.

“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia (Discoteca) en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer”, narraba mientras filmaba en modo selfie. Después, dio vuelta la cámara y enfocó al sector VIP: “O sea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”.