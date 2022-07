Se cruzó a Messi en Ibiza, le dijo Leonardo y se hizo viral

Ser argentino y no saber que Lionel Messi se llama así y no Leonardo , es algo extraño. Pero ocurrió: una joven que se encontraba de vacaciones en Ibiza lo hizo, lo publicó y las redes estallaron en burlas a la argentina que estaba de vacaciones.

“27 de junio. Miren a quién me encontré... ¡sos vos Leonardo Messi! Te amo. Antonela qué diosa, no lo puedo creer", dijo en su video y no tardó mas de una hora en hacerse viral.