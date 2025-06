María Julia Olivan está internada tras poner en riesgo su vida: ¿Qué le pasó?

En diálogo con Teleshow , la periodista detalló cómo evoluciona su estado de salud y describió el camino hacia la recuperación: “Estoy en una recuperación que no es rápida ; va a ser mínimo un mes de internación , o aproximadamente tres semanas, pero no menos”.

El procedimiento médico contempla intervenciones quirúrgicas de limpieza intensiva de la piel , fundamentales para observar cómo evoluciona la regeneración de los tejidos. “ En total se llaman así en quemaduras. Estoy muy contenida, me atiende el equipo del hospital, que es centro de atención a quemados. Es increíble la gente que trabaja acá, todos, la verdad: médicos, enfermeros, todo el personal”, destacó.

En relación al dolor físico, Oliván explicó que se encuentra bajo tratamiento con “calmantes muy fuertes, como el fentanilo, y antes tuve ketamina y morfina también. Así que es un nivel de dolor fuerte que muchas veces te hace delirar”. Además, comentó cómo estos fármacos impactan en su estado mental: “Muchas veces los calmantes fuertes te hacen decir cosas fuera de espacio, de tiempo. Yo estoy hace varios días en terapia nada más y te hacen decir cosas sin sentido”.

La periodista mostró gran parte de su cuerpo tras el trágico accidente doméstico. Estipula que estará internada un mes más.

Cómo ocurrió el incidente

La comunicadora se refirió también al sostén emocional que recibe durante su internación: “Veo a mi familia. Me han caído visitas de sorpresa también, amigos. Pero estoy tratando de acotar todo eso porque necesito descansar”.

El hecho que puso en riesgo su vida tuvo lugar hace algunos días en las oficinas de Border Periodismo, su lugar habitual de trabajo. Allí había vuelto con la intención de subir la temperatura del ambiente utilizando una chimenea moderna alimentada con etanol.

“Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo”, relató sobre el dramático accidente que la mantiene hospitalizada desde hace más de siete días.

La intervención inmediata de Valu Bonadeo, colega de María Julia en Border, resultó determinante para evitar una tragedia mayor. “Ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa”, relató Oliván. Tras despojarse de las prendas en llamas, consiguió subir como pudo al piso superior y se metió bajo la ducha.

Desde su internación, la periodista también evocó con emoción el último encuentro con su hijo Antonio antes del incidente. “Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo”, expresó visiblemente afectada. Hoy permanece en recuperación, contenida por sus seres queridos y transitando un proceso delicado tanto en lo físico como en lo anímico.