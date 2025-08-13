Muerte de Mila Yankelevich: el documento clave que podría modificar la investigación

En medio del dolor por la muerte de Mila Yankelevich en un accidente náutico ocurrido en Miami, Estados Unidos , la investigación continúa para determinar con exactitud lo sucedido el 28 de julio . Recientemente, el periodista Martín Candalaft difundió un documento que señala posibles irregularidades en el proceso judicial .

Estos hallazgos generan nuevas dudas y ponen bajo escrutinio la forma en que avanza la causa , aumentando la preocupación alrededor del caso.

“Son documentos extraídos de la causa judicial en los Estados Unidos , tiene más de treinta fojas ”, precisó Candalaft . También señaló que los familiares de una de las sobrevivientes aseguran que “no se está investigando como corresponde y aporta datos que eran desconocidos”.

El periodista explicó que estos familiares pertenecen a una niña de 9 años, E.Z. , quien según ellos sufrió daños físicos y psicológicos permanentes . “A raíz de esta denuncia, se mete la Justicia de EE.UU. , más allá de que estaba investigando la Guardia costera ”, agregó.

En ese contexto, Candalaft subrayó de manera enfática una de las afirmaciones que surge del informe: “Nadie habla de accidente y esto se pudo haber evitado”.

Asimismo, señaló que la pesquisa se encuentra avanzando en múltiples frentes de manera simultánea. "Identifican por primera vez a esta empresa, Waterfront Construction, que es la dueña de la barcaza que no transportaba basura como se decía en un primer momento sino productos o elementos para construir un muelle. Es una de las apuntadas pero no es la única. También el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation, que es quien organizaba el campamento y donde pertenece la coordinadora de 19 años... La investigación va por las responsabilidades de las tres partes", puntualizó.

Mila Yankelevich tenía 7 años.

Negligencia de los involucrados y responsabilidades empresariales

El informe señala que “todos los participantes fueron descuidados, imprudentes y negligentes durante los momentos previos al accidente”. En relación a la empresa, el documento indica que “Waterfront Construction fueron negligentes al operar la barcaza sin la debida precaución, sin personal suficiente para vigilar y sin intentar evitar la colisión”, leyó el periodista.

Otro aspecto relevante que se destacó es que el capitán de la embarcación posee 12 años de experiencia, pero carece de licencia formal: “La letra chica dice que no la necesita la licencia, pero que si la tiene es mejor”, concluyó.