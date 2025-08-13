miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 11:21
Justicia.

Muerte de Mila Yankelevich: el documento clave que podría modificar la investigación

Familiares de uno de los sobrevivientes del accidente donde murió la nieta de Gustavo y Cris Morena señalaron posibles irregularidades en el proceso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Muerte de Mila Yankelevich: aparece un documento clave que podría cambiar el rumbo de la investigación.

Muerte de Mila Yankelevich: aparece un documento clave que podría cambiar el rumbo de la investigación.

En medio del dolor por la muerte de Mila Yankelevich en un accidente náutico ocurrido en Miami, Estados Unidos, la investigación continúa para determinar con exactitud lo sucedido el 28 de julio. Recientemente, el periodista Martín Candalaft difundió un documento que señala posibles irregularidades en el proceso judicial.

Lee además
CrisMorena cantó junto a su nieta Mila en el escenario (Archivo)
Conmoción.

El día en que Cris Morena cantó junto a su nieta Mila en el escenario
Quién era Mila, la niña de 7 años que murió en Miami.
Tragedia.

¿Quién era Mila, la nena de 7 años que murió en Miami?

Estos hallazgos generan nuevas dudas y ponen bajo escrutinio la forma en que avanza la causa, aumentando la preocupación alrededor del caso.

La investigación sigue en marcha para esclarecer con precisión qué ocurrió aquel 28 de julio.

Irregularidades y nuevos datos

“Son documentos extraídos de la causa judicial en los Estados Unidos, tiene más de treinta fojas”, precisó Candalaft. También señaló que los familiares de una de las sobrevivientes aseguran que “no se está investigando como corresponde y aporta datos que eran desconocidos”.

El periodista explicó que estos familiares pertenecen a una niña de 9 años, E.Z., quien según ellos sufrió daños físicos y psicológicos permanentes. “A raíz de esta denuncia, se mete la Justicia de EE.UU., más allá de que estaba investigando la Guardia costera”, agregó.

Mila Yankelevich
Mila Yankelevich. (Foto: Instagram @bycrismorena)

Mila Yankelevich. (Foto: Instagram @bycrismorena)

En ese contexto, Candalaft subrayó de manera enfática una de las afirmaciones que surge del informe: “Nadie habla de accidente y esto se pudo haber evitado”.

Asimismo, señaló que la pesquisa se encuentra avanzando en múltiples frentes de manera simultánea. "Identifican por primera vez a esta empresa, Waterfront Construction, que es la dueña de la barcaza que no transportaba basura como se decía en un primer momento sino productos o elementos para construir un muelle. Es una de las apuntadas pero no es la única. También el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation, que es quien organizaba el campamento y donde pertenece la coordinadora de 19 años... La investigación va por las responsabilidades de las tres partes", puntualizó.

Mila Yankelevich tenía 7 años.

Negligencia de los involucrados y responsabilidades empresariales

El informe señala que “todos los participantes fueron descuidados, imprudentes y negligentes durante los momentos previos al accidente”. En relación a la empresa, el documento indica que “Waterfront Construction fueron negligentes al operar la barcaza sin la debida precaución, sin personal suficiente para vigilar y sin intentar evitar la colisión”, leyó el periodista.

Otro aspecto relevante que se destacó es que el capitán de la embarcación posee 12 años de experiencia, pero carece de licencia formal: “La letra chica dice que no la necesita la licencia, pero que si la tiene es mejor”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El día en que Cris Morena cantó junto a su nieta Mila en el escenario

¿Quién era Mila, la nena de 7 años que murió en Miami?

Qué reveló la autopsia a Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

La increíble polémica de Carlitos Balá con Los Beatles

Mariano Martínez detalló el duro momento de su infancia: "La pasé muy mal"

Lo que se lee ahora
Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi denunciado por abuso sexual.
Justicia.

¿Quién es Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel