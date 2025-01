Murió Alfred Oliveri, el destacado cineasta ex notero de CQC: La despedida de los famosos

Alfred Oliveri , reconocido cineasta y productor de documentales , además de exintegrante de CQC y El Rayo , murió este domingo a los 55 años. Su pareja, Prashanti Paz , compartió la lamentable noticia en su cuenta de Instagram. Aún no se ha esclarecido la razón de su fallecimiento.

Adiós, Alfred. Que el Cielo te reciba. QPD, le dedicó Juanse.

Un cineasta que dejó huella

Oliveri, quien ganó reconocimiento inicialmente como reportero en programas como CQC y El Rayo, se transformó en los últimos años en director de documentales enfocados en la gastronomía de élite. Fue el creador de la serie House of Chef y dirigió proyectos como Into the Wine (La ruta del vino), en el cual siguió a la sommelier Mariana Torta a través de los principales viñedos europeos. En el Festival de Málaga, recibió dos Biznagas de Plata por sus trabajos Purity (2020) e Identidad (2023).