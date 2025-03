¿Qué dijo Ari Paluch? El polémico comentario por el que pidió disculpas

Molesta por lo que había dicho, su hija Martina le respondió: " No, pero pará, esto lo hacen las viudas negras". Tratando de evitar involucrarse en el asunto, Casella solicitó a la mujer: "Frenalo vos que es tu padre". "Padre, ubicate", le pidió la conductora.

Ignorando las recomendaciones de sus colegas, Ari preguntó: "¿No hay un burundanga chiquitito? Que te da un besito en la panza".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1899452710149144641&partner=&hide_thread=false [AHORA] "¿Tan fácil es conseguir burundanga?": el polémico chiste de "Ari" Paluch, para que le den "un besito".



@fmrockandpop https://t.co/afdqLXa3t0 pic.twitter.com/eXp1UjvOXR — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 11, 2025

Al escuchar esto, Martina, sin intención de justificar nada, se despidió: "No, bueno, chau". "Todo desierto tiene su oasis", concluyó el periodista la emisión de su programa de radio en el pase con Casella.

Las denuncias por acoso sexual contra Ari Paluch

El comentario del periodista sobre la posibilidad de drogar a una compañera con somníferos causó gran rechazo, no solo por lo inapropiado de la broma, sino también por su historial previo de denuncias de acoso.

Es importante recordar que en octubre de 2017, Paluch estuvo en el centro de una gran controversia: Ariana Charrúa, una microfonista de A24, lo denunció ante los responsables del canal por acoso sexual. Como consecuencia de este incidente, el canal lo apartó de la cobertura de las elecciones legislativas de ese año y, finalmente, lo sacó de la programación.

El contundente descargo de Ari Paluch tras sus desafortunados dichos al aire.

Sin embargo, la controversia continuó, ya que pocos días después, otras dos ex colegas se sumaron a las denuncias por acoso: Verónica Albanese y Federica Guibelalde.

Frente a este aluvión de acusaciones, el conductor no solo perdió su espacio en la televisión, sino también su emblemático programa El Exprimidor en Radio Latina, que llegó a su fin ese año sin opción a renovar su contrato. Dos años después, en el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Ángel de Brito difundió un video que empeoraba aún más la situación del periodista en relación a las denuncias hechas por su ex compañera, Ariana Charrúa.

El video del acoso que compromete a Ari Paluch

Embed

El video mostraba el instante preciso en que el periodista tuvo contacto con el cuerpo de la microfonista. "Se había visto un plano que era confuso, pero en este video se ve claramente. Ahí está Ariana junto a él y otra persona y cuando él se va, ahí está la tocada de cola. Ahí se ve claramente, porque el otro plano era confuso y era de atrás", describió De Brito respecto a este informe.

El descargo de Ari Paluch tras la denuncia por acoso sexual

Embed

En relación con este nuevo video, Paluch se justificó durante una conversación con un reportero de LAM: "Tengo claro lo que sucedió aquel día. Respeto tu inquietud pero no tengo nada más para agregar. Todo lo que tenía que decir en su momento lo dije".

"Lo que uno hizo mal, siempre hay que pedir disculpas. De lo que no hizo, no. Nunca me voy a victimizar. Uno tiene que enfrentar las circunstancias que lo atraviesan. Hay injusticias y hay situaciones que deben ser corregidas. Y yo estoy en eso, corrigiendo lo que hago mal y ratificando lo que hago bien", reflexionó Ari en aquella oportunidad.