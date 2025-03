El desagradable comentario de Ari Paluch sobre la burundanga que generó indignación en redes. 

En vivo, los tres estaban hablando sobre la burundanga, una droga que está siendo muy comentada últimamente por el crecimiento de los casos de viudas negras. Esta sustancia genera perdida del inconsciente y desinhibición.

“¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica… ¿Cómo se llama tu locutora?”, le preguntó a Casella, mientras Martina Paluch acotó: “Noe”. “Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y una mañana le ponemos algo en el vaso con agua”, dijo el periodista, haciendo un chiste espantoso.

Frenalo vos a tu padre”, le dijo Casella a Martina, quien se veía visiblemente nervioso. La joven, advirtió: “Padre, padre, ubícate”. Sin embargo, las advertencias no pararon al periodista y arremetió: “¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿Qué te da un besito?”.

Luego, ante las caras de desconcierto de Casella y Martina, el programa fue un corte. El clip del momento se difundió rápidamente en X (Twitter) y fue fuertemente repudiado, llegando a ser tendencia en cuestión de minutos.

Tras la polémica que se generó por estas palabras y que reflotó las denuncias de acoso sexual en su contra, el periodista pidió disculpas por lo ocurrido.

En su perfil de Instagram, Ari afirmó: "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana".

image.png

“En el pase con Beto generamos una situación de sátira de humor, ponemos algunos personajes, pero nada de esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto", explicó el conductor.

Respecto a la presencia de Martina Paluch en el estudio, aclaró: "Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer ni ninguna persona, sin embargo hice un chiste que no correspondía”.

Y agregó que “me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo. Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas”.

Las graves denuncias contra Ari Paluch

En 2017, Ariana Charrúa, sonidista de A24 denunció a Paluch por acoso sexual. De acuerdo a lo que relató la denunciante en aquel momento, Ariana se acercó al periodista para retirarle los micrófonos y, horas después, el conductor la habría tocado.

image.png

La carta que presentó a las autoridades del canal dice: “Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ´perdón, no me di cuenta, con un tono un tanto altanero”. Por ese episodio Paluch fue echado del canal.

Además, una compañera de la sonidista aseguró que también fue víctima del conductor. “Hace algunos meses tuve tres episodios trabajando juntos. Dos veces me tocó la cola dándome palmaditas y diciéndome ‘gracias’ y la tercera, yo estaba con calzas y se pasó cada corte del noticiero hablando de lo bien que me quedaban y haciendo comentarios al respecto”.

Años atrás, la locutora Verónica Albanese quedó desvinculada del programa de Paluch y ella dijo que él la maltrató y que fue responsable de su despido mientras estaba embarazada. “Es un hombre detestable, que acosa, que juega mucho con ese límite y que si uno no accede maltrata y demás. Fui con el evatest y todos festejamos desde el día uno. Hasta que se me empezó a notar la panza. Un día caí a la radio con un enterito negro y me dijo ‘ya sos una embarazada cualquiera con esa ropa, no vengas más’”.