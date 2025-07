Revelan que el ACV le causó a la Locomotora Oliveras una lesión irreversible en el cerebro

La ex campeona de boxeo Alejandra Locomotora Oliveras lleva ocho días internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe , luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico . Aunque en las últimas horas su estado clínico fue estable , el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva , Néstor Carrizo , alertó que “el riesgo de vida continúa siendo elevado ”.

Qué secuelas pueden quedarle a la Locomotora Oliveras tras el ACV

Carrizo reconoció que “la lesión neurológica que presenta es grave” y precisó que se localiza en “un hemisferio cerebral”. Debido a esta situación, explicó, la paciente requiere asistencia mecánica para respirar, un seguimiento médico permanente, tratamiento farmacológico específico y un plan de alimentación adaptado a sus necesidades.

La Locomotora Oliveras con sus titulos mundiales.

“Momentáneamente no se puede hacer otro tratamiento porque, en el período que cursa, lo más importante es sostener la estabilidad clínica. No se plantea otra cosa, en términos de evolución, porque no está preparada”, abundó.

“El ACV ya generó un daño, por eso se decidió la operación de urgencia, la semana pasada. Lo importante en esta fase crítica es sostener el funcionamiento de los órganos, por lo tanto no es el momento para establecer secuelas“, dijo.

Carrizo admiió que Oliveras “tuvo fluctuaciones en sus respuestas clínicas y neurológicas” cuando se buscó bajar la medicación. “Lo que sí sabemos es que se trata de una lesión grave, que afecta la funcionalidad, la parte cognitiva y la parte motora. Sus respuestas de tronco y flexión están en relación con el daño neurológico causado”, concluyó.

Oliveras sigue con riesgo de vida alto.

El informe del jefe del hospital tras el octavo día de internación

"Oliveras se encuentra cursando la internación en la Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia respiratoria, clínicamente estable en parámetros de presión y oxigenación. Se continúa con el control de su evolución neurológica en permanente monitoreo. En las últimas 24 horas su cuadro fue estable en todo aspecto: clínica y neurológicamente".