Tristeza.. Santiago Maratea y su desgarrador mensaje por la muerte de su papá La lamentable noticia fue divulgada a través de una publicación en Instagram. “Estoy asustado”, confesó Santiago Maratea.





El desgarrador mensaje de Santiago Maratea por la muerte de su papá: “Me siento muy solo”.

Santiago Maratea publicó un emotivo video en el que informó que su papá, Rafael, ha fallecido. Con gran tristeza, el influencer comunicó a sus seguidores la difícil etapa que está atravesando. “Falleció hace dos semanas de cáncer de pulmón”, explicó en una reciente grabación compartida en Instagram. Además, recordó el fallecimiento de su madre hace cinco años.

“Ahora no tengo ni mamá ni papá”, comentó. En su video de 10 minutos, Santi meditó sobre su situación actual y el sufrimiento causado por la muerte de sus padres. “Estoy asustado, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. Las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos”, dijo.

Al papá de Santiago Maratea le habían diagnosticado cáncer de pulmón hace un año. “Ellos eran mi lugar seguro, pero ahora ya no están. Quizás por eso me siento tan solo. Es muy loco ese sentimiento de entender que ya no están en este plano, pero yo sí sigo acá. Tengo un gran vacío en el pecho”, relató Maratea a sus millones de seguidores en la madrugada del martes, y también reveló haber sido víctima de abuso por parte de su mejor amigo.

Te puede interesar: Santiago Maratea ya recaudó más de 530 millones para Independiente