Sonó la alarma de su casa y al ver las cámaras se sorprendió

Acompañando el vídeo, narró de manera jocosa los verdaderos eventos que ocurrieron: “Ha saltado la alarma de mi casa y pensaba que era un ladrón, pero resulta que mi aspiradora y mi lámpara se han ido a follar”.

Embed ha saltado la alarma de mi casa y pensaba que era un ladrón pero resulta que mi aspiradora y mi lámpara se han ido a follar pic.twitter.com/U9wMl0uiBN — Mr. Ro (@MisterRo97) July 16, 2023

De manera veloz, la publicación logró obtener más de 30.000 muestras de aprobación y aproximadamente 5000 veces fue compartida en la red social. Los internautas no demoraron en expresar sus opiniones: “Entiendo a la aspiradora, la verdad está guapa la lámpara”, “La aspiradora es la activa” y “Me ha pasado alguna vez jajaja. La aspiradora me salta la alarma de casa, aunque aun no ha tenido romances con otros electrodomésticos jajajaja. Buenísimo”.