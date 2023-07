Argentina en París cuenta la modalidad de robo en el subte

De este modo, la mujer afirmó que un trío femenino es responsable de llevar a cabo el acto delictivo. Una de ellas simula que su bolso se ha quedado atrapado en la puerta del metro, otra le solicita información sobre el nombre de la estación, mientras que la tercera se encarga de sustraer los objetos de valor de su bolso.

“Lo que pasa es que hay estaciones que son muy tranquilas y otras que están repletas de gente”, explicó minuciosamente la joven creadora de contenido en TikTok, afirmando que el escenario de caos y la multitud propician el entorno idóneo para robos rápidos. “Mucho cuidado con el metro y con estas estaciones que están repletas de gente”, señaló enfáticamente.

Además, advirtió a los venideros turistas que tengan el deseo de explorar París que “siempre vigilen sus pertenencias” y que si notan alguna situación extraña a su alrededor, prendan todos los radares y presten extrema atención a las cosas que lleven consigo.

Tras la divulgación de este novedoso enfoque de hurto en las vías francesas, multitudes de seguidores expresaron su gratitud por la información revelada, mientras que otros lo relacionaron con las tácticas empleadas en Argentina. “Buenísimo que lo cuentes, porque muchos que andan por allá niegan los robos. A mí me robaron más en España que en Buenos Aires y no me creen”, “Menos mal que soy latina y ya me las se todas”, “En Italia y España pasa lo mismo”, “París fue la ciudad en la que más miedo tuve”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores dejaron reflejados en la publicación de @locasueltaenparis.