Redes.. Tik Tok: abuela le puso puntajes a sus ex novios y fue viral

En esa línea, la abuela estadounidense, con una edad avanzada de 93 años , construyó una clasificación de todos sus ex novios, a la vez que anotaba datos peculiares y cómicos de cada uno. Y como era de anticipar, el vídeo se ha vuelto viral, acumulando más de 30 millones de visualizaciones en tan solo unos días, junto con más de 3 millones de "me gusta" y cientos de miles de comentarios.

Acompañando al vídeo y previo a su incursión en la evaluación de sus antiguas parejas, la abuela proclamó con firmeza su perspectiva sobre las relaciones románticas en la descripción: "Todos ellos me han enseñado que estoy mejor soltera".

De este modo, la influyente de avanzada edad da comienzo con Billy, al cual le otorga la calificación más baja: “Me gustaba porque era alto, pero no alcanzaba a besarle. Un 3/10″.

Posteriormente, le llegó el turno a Bruce, a quien, según "grandma_droniak", se le atribuía una espléndida motocicleta. Sin embargo, dado que su ex pareja ya ha fallecido, ella mencionó: "Le doy un punto extra porque su funeral fue divertido". Antes de pasar a otro sujeto lo calificó con un cuatro sobre 10 puntos. Asimismo, al abordar la experiencia con Burt, la abuela rememoró que él solía llevarla constantemente a deleitarse en establecimientos culinarios destacados, motivo por el cual le otorgó una valoración de 8 puntos.

Por último, George se erigió como el "más destacado de todos", pues recibió una puntuación de nueve sobre diez; no obstante, también le dedicó un "que descanse en paz", expresión anglosajona conocida como "may slay in peace". Es importante destacar que entre los vídeos más populares entre los usuarios de TikTok se encuentran los denominados "preparate conmigo", es decir, momentos en los que la "abu" exhibe sus atuendos para diversas ocasiones y comparte las anécdotas más entretenidas de su vida llena de experiencias.

Dentro de la multitud de comentadores, numerosas jovencitas aclamaron el repaso efectuado por la mujer y sus graciosas expresiones con un sentido del humor destacable. "Tuvo más novios que yo", apuntó una internauta y otra deseó: "Quiero que sea mi abuela".

"Es una genia", manifestó una usuaria y la más emotiva aportó: "La amo". "La señora es mi espíritu animal", completó otra tiktokera y más tarde se sumó otra fan: "Yo quiero ser como la abuela cuando sea grande".