Viral: el truco para cortar cebolla sin llorar

Cuál es la teoría viral de la cebolla que compartió la joven en Twitter

"Necesito que confirmen el dato de que si le pedís permiso a la cebolla antes de cortarla no te hace llorar, porque yo lo hago y me funciona, pero hoy se lo conté a mi familia y me miraron todos así", expresó la usuaria en la descripción de su tuit, acompañado de una imagen de estilo meme. Esta práctica se suma a otras costumbres similares que prometen hacer el proceso más llevadero.

cebolla 1.webp

Refrigerar la cebolla o sumergirla en agua fría durante treinta minutos previos, afilar adecuadamente el cuchillo a utilizar, encender una vela, emplear gafas protectoras e incluso mojar una servilleta de papel para colocarla al lado, son algunos de los trucos ampliamente difundidos. A pesar de ello, el debate suscitado en la plataforma digital fue considerable.

cebolla 2.webp

"Yo le dije y me hizo llorar igual", "Yo pensé que le tenías que contar un secreto", "¿Y cómo se lo pedís? ¿'Permiso, te voy a cortar' o 'permiso, te voy a sacar las capas'? (Por ahí le da vergüenza)", "Lo probé y me hizo llorar más", "Quiero probarlo, pero si mi mamá me escucha hablándole a la cebolla, ¿qué le digo?", "Confirmo que sí funciona, pero no le dije a nadie por las dudas", fueron algunos mensajes recibidos.

cebolla 3.webp