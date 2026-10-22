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22 de octubre de 2026 - 07:05
Personas.

Una joven se hizo viral al mostrar el insólito error que dejaron al colocarle una reja

Compartió el video en su cuenta de TikTok y desató un debate entre quienes criticaron al herrero y quienes cuestionaron la instalación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una joven se hizo viral al mostrar el insólito error que dejaron al colocarle una reja.

Una joven se hizo viral al mostrar el insólito error que dejaron al colocarle una reja.

Una joven llamó la atención en TikTok luego de exhibir una fallida instalación en una de las entradas de su vivienda. La combinación de una puerta con una reja colocada de manera incorrecta le genera un inconveniente a la hora de acceder al patio. La situación que expuso en las redes se hizo viral y provocó reacciones entre los usuarios.

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La publicación pertenece a Antogi (@antogi_), una creadora de contenido de TikTok que suele compartir experiencias y episodios de su vida diaria. En una de sus más recientes grabaciones, la joven expresó su malestar al descubrir un grave error cometido durante la instalación de una reja en su hogar. El registro rápidamente comenzó a circular entre los usuarios y alcanzó una amplia difusión.

Video: así quedó colocada la reja

La joven explicó que la puerta de su vivienda permite acceder al patio y que, por una cuestión de protección, resolvió instalar una reja. Sin embargo, pasó por alto un detalle fundamental: ambas estructuras fueron colocadas con la misma orientación, es decir, abren hacia el exterior, lo que le impide cerrar la reja antes de abrir la puerta.

Además, enseñó que, cuando logra hacerlo, termina atrapada del otro lado, ya que la reja bloquea la apertura de la puerta. "Yo no puedo creer como nadie se dio cuenta de esto. Herreros hijos de p...", expresó la usuaria de TikTok, entre el desconcierto, la bronca y el humor.

Después de que el video comenzara a circular, numerosos internautas señalaron que la responsabilidad del inconveniente no recaía en el herrero, sino en la persona que había colocado la puerta originalmente. Según explicaron, la instalación adecuada debería permitir que la hoja se abra hacia el interior de la vivienda y no hacia el exterior.

La discusión sobre quién fue el responsable

Al enterarse de esta explicación, la joven publicó un intercambio de mensajes que mantuvo con su padre, quien se había encargado de adquirir la puerta. Cuando le relató lo que había ocurrido, el hombre le contestó en tono de chicana: "Vos que no te diste cuenta".

En cambio, otros usuarios apuntaron contra el trabajador que instaló la reja, al considerar que tendría que haber advertido el inconveniente antes de terminar su tarea. "El herrero trabajó desde afuera todo el tiempo, nunca pasó a la casa", escribió uno de los internautas.

Frente a las opiniones que despertó la publicación y al intercambio de posturas que se generó, la joven decidió grabar una nueva filmación para aclarar los detalles del caso y explicar cómo fue su experiencia al intentar hacerle el reclamo al herrero.

"Sí, soy una tarada que le pusieron mal la reja, pero no es la puerta de entrada. Y segundo, el herrero ya sabía y dejó de contestar los mensajes", manifestó con evidente enojo.

La nueva publicación acumuló más de un millón de reproducciones y sigue generando controversia entre los usuarios, que discuten quién debería hacerse cargo del error: el herrero que instaló la reja o la persona que colocó la puerta.

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