lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 09:35
Personas.

Quién era el sacerdote ecuatoriano que murió tras ser aplastado por una cruz

Tenía 53 años, se había formado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y era muy querido por sus fieles. Además, transmitía las misas por las redes.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién era el sacerdote que murió aplastado por una cruz en Ecuador.

Quién era el sacerdote que murió aplastado por una cruz en Ecuador.

Los fieles de Guayaquil aún no salen de su asombro tras el fallecimiento repentino del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien murió al quedar aplastado por una cruz que se desplomó sobre él mientras oficiaba una ceremonia religiosa que se emitía en directo a través de Facebook.

Lee además
Lavatorio de pies.
Mundo.

Jueves Santo: el Papa León XIV lavó y besó los pies de 12 sacerdotes en San Juan de Letrán
La Iglesia deSalta advierte por la falta de sacerdotes (Foto ilustrativa)
País.

La Iglesia de Salta advierte por la falta de sacerdotes

El trágico episodio tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el cruce de las calles Calicuchima y José Mascote, en el sector sur de la ciudad.

Quién era el sacerdote que murió aplastado por la cruz

Patricio Sánchez Molinari tenía 53 años y había nacido en Cuenca, una ciudad situada en el sur de Ecuador. Se formó académicamente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y se destacaba por el vínculo cercano que mantenía con la comunidad religiosa, además de transmitir las misas y otras ceremonias litúrgicas mediante sus perfiles en las redes sociales.

Se desempeñaba como párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Manta y formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor, una orden religiosa creada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio. A lo largo de su trayectoria sacerdotal, también prestó servicio durante varios años en la Parroquia San Lorenzo de Vinces.

Además de sus tareas religiosas, el párroco difundía las celebraciones litúrgicas mediante sus perfiles en redes sociales, una práctica que le permitió llegar a una cantidad mayor de personas.

El trágico episodio quedó registrado en una transmisión en directo

El sacerdote estaba oficiando la misa cuando ocurrió el accidente: una cruz ubicada detrás del altar se soltó de la pared y se desplomó sobre su cuerpo. El golpe le provocó la muerte y quedó grabado en el video que el propio religioso transmitía en vivo en ese momento.

Poco antes de que se produjera el fatal episodio, Sánchez Molinari dirigió unas palabras a los fieles que participaban de la ceremonia y compartió una meditación sobre la muerte y la fe: “Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir… A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios”, manifestó ante los presentes.

Además, hizo hincapié en: “Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado”.

El desplome de la cruz desató escenas de angustia entre las personas que asistían a la celebración religiosa, cuyos gritos reflejaron la desesperación ante lo ocurrido. La confirmación de la muerte del sacerdote se conoció en poco tiempo y despertó numerosas expresiones de acompañamiento y pesar en las plataformas digitales.

La conmoción entre los creyentes y los homenajes al sacerdote

El fallecimiento de Sánchez Molinari motivó una gran cantidad de publicaciones para despedirlo y rendirle homenaje. Cientos de usuarios destacaron su compromiso con la tarea pastoral, su disposición para ayudar a los demás y el trato cercano que había construido con los integrantes de la comunidad.

Luego del fatal accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió una nota oficial para expresar su pesar por la muerte del religioso: “Nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

A través del comunicado, la institución manifestó su acompañamiento a la familia redentorista, a las personas cercanas al sacerdote y a los miembros de su comunidad parroquial. Asimismo, convocó a los fieles a rezar por el eterno descanso de Sánchez Molinari.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jueves Santo: el Papa León XIV lavó y besó los pies de 12 sacerdotes en San Juan de Letrán

La Iglesia de Salta advierte por la falta de sacerdotes

"Como en el Mundial": un sacerdote de Jujuy explicó por qué la visita del Papa puede unir a los argentinos

Tiene 61 años, entrenó durante meses y volvió a batir el récord mundial de plancha abdominal

De pizzero a vivir frente al mar: así es la nueva vida de Jorge en un micro convertido en casa

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Súper Niño: qué se espera en Jujuy
Fenómeno.

Super Niño: qué efectos podría tener en Jujuy y qué zonas están en alerta

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos
Espectáculos.

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel