Quién era el sacerdote ecuatoriano que murió tras ser aplastado por una cruz

Los fieles de Guayaquil aún no salen de su asombro tras el fallecimiento repentino del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari , quien murió al quedar aplastado por una cruz que se desplomó sobre él mientras oficiaba una ceremonia religiosa que se emitía en directo a través de Facebook.

El trágico episodio tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , situada en el cruce de las calles Calicuchima y José Mascote, en el sector sur de la ciudad.

Patricio Sánchez Molinari tenía 53 años y había nacido en Cuenca, una ciudad situada en el sur de Ecuador. Se formó académicamente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y se destacaba por el vínculo cercano que mantenía con la comunidad religiosa, además de transmitir las misas y otras ceremonias litúrgicas mediante sus perfiles en las redes sociales.

Se desempeñaba como párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Manta y formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor , una orden religiosa creada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio. A lo largo de su trayectoria sacerdotal, también prestó servicio durante varios años en la Parroquia San Lorenzo de Vinces.

Además de sus tareas religiosas, el párroco difundía las celebraciones litúrgicas mediante sus perfiles en redes sociales, una práctica que le permitió llegar a una cantidad mayor de personas.

El trágico episodio quedó registrado en una transmisión en directo

El sacerdote estaba oficiando la misa cuando ocurrió el accidente: una cruz ubicada detrás del altar se soltó de la pared y se desplomó sobre su cuerpo. El golpe le provocó la muerte y quedó grabado en el video que el propio religioso transmitía en vivo en ese momento.

Imágenes sensibles El sacerdote Patricio Sánchez murió al caerle una cruz mientras daba misa en Guayaquil, Ecuador. https://t.co/mM5SEUzBfO — Fabián Doman (@fabdoman) October 18, 2026

Poco antes de que se produjera el fatal episodio, Sánchez Molinari dirigió unas palabras a los fieles que participaban de la ceremonia y compartió una meditación sobre la muerte y la fe: “Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir… A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios”, manifestó ante los presentes.

Además, hizo hincapié en: “Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado”.

El desplome de la cruz desató escenas de angustia entre las personas que asistían a la celebración religiosa, cuyos gritos reflejaron la desesperación ante lo ocurrido. La confirmación de la muerte del sacerdote se conoció en poco tiempo y despertó numerosas expresiones de acompañamiento y pesar en las plataformas digitales.

La conmoción entre los creyentes y los homenajes al sacerdote

El fallecimiento de Sánchez Molinari motivó una gran cantidad de publicaciones para despedirlo y rendirle homenaje. Cientos de usuarios destacaron su compromiso con la tarea pastoral, su disposición para ayudar a los demás y el trato cercano que había construido con los integrantes de la comunidad.

Luego del fatal accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió una nota oficial para expresar su pesar por la muerte del religioso: “Nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

A través del comunicado, la institución manifestó su acompañamiento a la familia redentorista, a las personas cercanas al sacerdote y a los miembros de su comunidad parroquial. Asimismo, convocó a los fieles a rezar por el eterno descanso de Sánchez Molinari.