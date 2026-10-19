Viral: tiene 68 años, superó las 200 carreras y demuestra que el running no tiene edad.

Al llegar a los 50 años, José Aguiar tomó una decisión poco habitual entre las personas de su generación, muchas de las cuales comenzaban a limitar el ejercicio o directamente dejaban de practicarlo. En lugar de alejarse del deporte, optó por iniciar una nueva etapa: se puso las zapatillas y comenzó a participar de carreras por primera vez en su vida .

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Hoy, cerca de dos décadas después, el brasileño de 68 años lleva disputadas más de 200 competencias , mantiene una rutina de entrenamiento con exigencias propias de los atletas de alto rendimiento y se consolidó como un ejemplo de perseverancia y transformación física. Su historia también despertó un enorme interés en las redes sociales, donde reúne un millón de seguidores en Instagram .

El recorrido de Aguiar pone en cuestión las creencias habituales sobre el envejecimiento y las capacidades físicas que se mantienen con el paso de los años.

En vez de aceptar las limitaciones asociadas a la edad, el deportista organizó un plan cotidiano que incluye entrenamientos de running, ejercicios de musculación en el gimnasio y una dieta cuidadosamente organizada. “Mi objetivo es tener longevidad y prevenir lesiones al correr” , explicó en una de sus publicaciones, de acuerdo con lo informado por Mundo Deportivo.

A través de sus videos, el brasileño comparte minuciosamente las distintas etapas de su preparación física con la extensa comunidad que sigue sus pasos en las redes sociales.

A los 50 años decidió empezar a correr y ya completó más de 200 carreras

El camino de este corredor no comenzó con una hazaña deportiva, una victoria ni la conquista de un registro excepcional. Todo empezó con una determinación individual, tomada en una etapa de la vida en la que no muchas personas se atreven a incorporar una disciplina de alto impacto como el running. Con el tiempo, aquella iniciativa terminó convirtiéndose en una forma de vivir que mantiene hasta hoy gracias a la perseverancia y a una planificación rigurosa.

Su rutina diaria comienza a las seis de la mañana con un desayuno abundante compuesto por dos huevos fritos, yuca —también conocida como mandioca— preparada al horno y una taza de café. La combinación de proteínas y carbohidratos le proporciona el combustible necesario para encarar su primer entrenamiento. Antes de que sean las siete, ya se encuentra vestido con ropa deportiva y listo para salir a ejercitarse.

El entrenamiento de running se extiende durante cerca de 60 minutos y está organizado en torno a una intensidad que aumenta y disminuye de manera gradual. El corredor inicia el recorrido a una velocidad de 4:52 minutos por kilómetro, incrementa progresivamente el esfuerzo hasta llegar a los 2:53 min/km y, después, reduce el ritmo hasta finalizar a 4:58 min/km. Esta alternancia le permite ejercitarse en diferentes niveles de exigencia física, en lugar de mantener una velocidad constante durante toda la sesión, una estrategia particularmente relevante para alguien de su edad.

Sentadillas, poleas y flexiones: la preparación de fuerza que complementa cada kilómetro

El experimentado corredor complementa sus salidas a la calle con otras actividades físicas. A través de su perfil de Instagram, dio a conocer el otro componente fundamental de su rutina: el entrenamiento con pesas y máquinas, una práctica que considera indispensable para mantener en buenas condiciones los músculos, las articulaciones y los huesos, y contrarrestar el deterioro físico asociado al envejecimiento.

Antes de dirigirse al gimnasio, toma una taza de café y come una banana para reponer energías de manera sencilla. Al llegar, comienza la actividad con una serie de movimientos orientados a mejorar la movilidad y la flexibilidad. Estos ejercicios iniciales buscan acondicionar las articulaciones para el esfuerzo posterior y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones durante el entrenamiento.

Desde allí, comienza una rutina de ejercicios guiada en todo momento por un preparador físico personal. El programa contempla distintas actividades, entre ellas sentadillas, estocadas, ejercicios de tracción en poleas, abdominales, flexiones de brazos y levantamiento de cargas.

El entrenamiento completo demanda alrededor de 90 minutos y cada movimiento está orientado a cumplir una finalidad concreta: reducir la pérdida de densidad ósea, conservar la musculatura y sostener la autonomía física. Para el atleta brasileño, fortalecer el cuerpo de esta manera no representa una actividad secundaria, sino uno de los pilares fundamentales para continuar practicando running sin que las limitaciones físicas interfieran en su desempeño.

“Nunca es tarde para empezar”, el mensaje que inspira a miles de personas mayores de 50

Más allá de sus marcas y logros en las competencias, el factor que llevó al atleta de 68 años a convertirse en una figura viral en las redes sociales fue el mensaje que transmite a través de su experiencia personal.

El propio Aguiar admitió que jamás había seguido un plan de entrenamiento “con este nivel de estructura” y aseguró que los avances obtenidos superaron sus expectativas. “¡Me siento muy bien! Por eso digo que nunca es tarde para empezar”, expresó en el video en el que exhibe cada etapa de su preparación física.

La trayectoria del brasileño demuestra que no existe una edad límite para afrontar desafíos deportivos de alta exigencia. Sin embargo, para sostener esa actividad de manera adecuada, resulta fundamental contar con una rutina organizada, la orientación de especialistas y objetivos claros que permitan mantener la motivación a lo largo del tiempo.

En lugar de intentar ganarle al paso de los años, el atleta decidió convertirlo en un aliado. Su experiencia como corredor le confirma, temporada tras temporada, que el organismo puede conservar su capacidad de respuesta cuando se lo somete a una rutina de cuidados y ejercicio constante.

A sus 68 años, con más de 200 carreras disputadas y una audiencia en redes sociales que continúa ampliándose, este deportista sudamericano es una muestra de que iniciarse en una actividad física en una etapa avanzada de la vida no impide alcanzar grandes objetivos. Mediante las publicaciones que comparte diariamente en Instagram, su recorrido inspira a personas que consideran que la edad puede limitar sus posibilidades de cambiar sus hábitos y mejorar su vida mediante el deporte.