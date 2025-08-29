Platense se enfrenta ante la visita Godoy Cruz por la fecha 7

BsAs (DataFactory)

El juego entre Platense y Godoy Cruz se disputará el próximo lunes 1 de septiembre por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y Godoy Cruz Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense tiene pendiente su enfrentamiento con Independiente que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura Godoy Cruz cayó 0 a 2 ante Vélez. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Lamolina.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Godoy Cruz: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Godoy Cruz, según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

