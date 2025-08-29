Platense se enfrenta ante la visita Godoy Cruz por la fecha 7

El juego entre Platense y Godoy Cruz se disputará el próximo lunes 1 de septiembre por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.
Así llegan Platense y Godoy Cruz
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura
Platense tiene pendiente su enfrentamiento con Independiente que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura
Godoy Cruz cayó 0 a 2 ante Vélez. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Lamolina.
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Godoy Cruz: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Platense y Godoy Cruz, según país
- Argentina: 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas
