viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 10:33
Liga Profesional

Platense se enfrenta ante la visita Godoy Cruz por la fecha 7

Platense y Godoy Cruz se enfrentan en el estadio Ciudad de Vicente López, con el arbitraje de Nicolás Lamolina. El duelo se jugará el lunes 1 de septiembre desde las 19:15 (hora Argentina).

Platense se enfrenta ante la visita Godoy Cruz por la fecha 7
BsAs (DataFactory)

El juego entre Platense y Godoy Cruz se disputará el próximo lunes 1 de septiembre por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.

Lee además
central cordoba (se) y estudiantes se miden por la fecha 7

Central Córdoba (SE) y Estudiantes se miden por la fecha 7
san lorenzo recibe a huracan para disputar el clasico de barrio

San Lorenzo recibe a Huracán para disputar el clásico de barrio

Así llegan Platense y Godoy Cruz

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense tiene pendiente su enfrentamiento con Independiente que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz cayó 0 a 2 ante Vélez. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Lamolina.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Godoy Cruz: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Platense y Godoy Cruz, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Central Córdoba (SE) y Estudiantes se miden por la fecha 7

San Lorenzo recibe a Huracán para disputar el clásico de barrio

Por la fecha 7, Newell`s recibirá a Barracas Central

Atlético Tucumán visita a Gimnasia por la fecha 7

Se enfrentan Talleres y Dep. Riestra por la fecha 7

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel