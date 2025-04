Alertaron sobre una nueva modalidad de estafas en Jujuy

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy indicó que se detectaron llamadas telefónicas y publicaciones fraudulentas en las que personas, utilizando el logo y nombre de ese ministerio , intentan recabar información personal y sensible de los ciudadanos, para conseguir estafas con redito económico .

Aclararon que ese organismo no realiza llamadas telefónicas, no envía mensajes de WhatsApp ni correos electrónicos, y tampoco se realizan publicaciones en redes sociales para solicitar datos personales. También subrayaron que no ofrece bonos o beneficios económicos a través de estos medios.