Ángel Di María publicó un mensaje ante los crímenes en Rosario

Los brutales crímenes de Diego Celentano, Héctor Figueroa (taxistas), Marcos Daloia (colectivero) y Bruno Bussanich (playero) a manos de sicarios paralizaron a Rosario en el inicio de la semana: no hubo clases en colegios públicos, se suspendieron los servicios de taxis y de recolección de residuos, no hay colectivos ni atención en estaciones de servicio (en horario nocturno). Además, permanecerán cerrado los Centros de Salud.

La situación de Rosario tras la ola de asesinatos

Javier Milei, el presidente de la Nación, descartó decretar un estado de sitio en Rosario. “Las medidas son consensuadas con el gobernador, paso a paso, por el momento estamos tomando esta solución y creemos que lo podemos resolver”, afirmó en una entrevista con La Nación +.

Pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su par de Defensa, Luis Petri, anunciaron la activación de un Comité de Crisis destinado a combatir el "narcoterrorismo", haciéndolo presencialmente en Rosario.

“Vamos con toda la fuerza, con toda la decisión, con los medios que tenemos aunque no son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros”, dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

Acompañados por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, la reunión se convirtió en un espacio para delinear estrategias conjuntas ante la problemática que aqueja a la región.

Cuatro asesinatos en una semana

En menos de 24 horas mataron a balazos a dos taxistas en la ciudad de Rosario. Según informaron en TN, la policía investiga una posible conexión entre ambos homicidios. El primer asesinato ocurrió en la noche del martes en la intersección de las calles Flammarión y Lamadrid del barrio Tiro Suizo, en el sur de esa ciudad santafesina.

El chofer de trolebús de la línea “K” que fue baleado este jueves, murió este domingo por "muerte encefálica". La noticia fue confirmada por Andrea Becherucci, la directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde el hombre estaba internado.

El asesinato del playero Bruno Bussanich ocurrió poco antes de medianoche de este sábado, en una estación ubicada en Mendoza al 7600. Según las primeras informaciones, un hombre armado entró a la oficina del lugar y disparó tres veces contra el joven que estaba trabajando en ese momento, sin dirigirle ni una palabra.