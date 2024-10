Buscan lanzar un programa para que todos los presos trabajen

Embed SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES. AHORA TODOS LOS PRESOS TRABAJARÁN ARREGLÁNDOLAS



El plan "Manos a la Obra" arranca ya. Y el que se niega, sanción directa. pic.twitter.com/6AHa6fttDM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2024

”Nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”, afirmó la integrante del Gabinete de Javier Milei y sostuvo: “Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Eso no va, se terminó”, dijo enfática la titular de la cartera de Seguridad.