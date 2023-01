"No me explico cómo lo hicieron, me vaciaron mi cuenta bancaria a través de una línea telefónica", le comentó a Canal 4 y afirmó que todo comenzó el viernes cuando se quedó sin internet, "no podía mandar mensajes de Whatsapp pero no le presté atención porque a veces se cae".

2022 - 2022-08-18T110011.107.jpg La estafa se habría producido vía teléfono y desde el Chaco.

Un día después recién pudo comunicarse con la empresa telefónica y le dijeron que ella había gestionado otro chip con otro número desde la provincia del Chaco, "no me supieron decir como lo hicieron. No me explico cómo ocurrió porque para eso generalmente piden más datos. A mi me robaron la línea, se la dieron a un extraño sin presentar documentación", añadió.

Después del hecho realizó la denuncia en la Policía, fue al banco y, tras idas y vueltas, le informaron que "ellos no se hacen responsable porque la titular soy yo. Ellos dicen que yo soy la culpable porque brindé información. Yo no me explico cómo sabían que se renovaba mi plazo fijo justo ese día".

En ese sentido dijo que "seguiré con las denuncias en la Brigada, no se quién se va a hacer responsable. La línea telefónica no me da respuestas. El ladrón vulneró la seguridad del banco y de la empresa telefónica".

Por último alertó a la población a que tenga mucho cuidado para que no le ocurra lo mismo que le pasó a ella.

Estafa: le robaron todo el dinero que tenía en el banco