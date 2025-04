Hallan restos óseos en Salta e investigan si son de un jujeño desaparecido en Monterrico

Fuentes allegadas a la investigación, manifestaron en los medios salteños que no se descarta que los restos pertenezcan a un hombre que desapareció en el 2024 en Monterrico , y del cual no se hallaron rastros hasta el momento.

El jujeño desaparecido es un vecino de Monterrico de 80 años que sufre Alzheimer, octogenario del que no se supo nada más desde agosto del año pasado, y que fue visto por última vez caminando por la ruta 122 en dirección a El Sauce.

La investigación del hallazgo de los restos óseos está a cargo de la Fiscalía de Rosario de Lerma, que ordenó preservar la escena del hecho para que se lleve a cabo un estudio antropológico forense que determine la identidad de los huesos.

La desesperada búsqueda del octogenario en Monterrico

Desde octubre que Severino Castro es buscado intensamente ya que ese día salió de su casa y no regresó. Su familia cree que salió caminando hacia algún lugar y no pudo regresar. Lo buscaron por una zona de monte de esa ciudad, " nos fuimos hasta Salta, recorrimos muchos lugares, pero no lo encontramos. Ya no sabemos dónde más buscar", le comentó Cristina Castro, su hija, a TodoJujuy meses atrás.

El hombre es de tez trigueña, con cabello corto, de contextura delgada y padece Alzheimer. El día de su desaparición llevaba gorra blanca, pantalón de vestir verde y una campera rompeviento también verde. "Sufre Alzheimer, pero físicamente está re bien, por eso pensamos que avanzó lejos caminando", añadió su hija.