Buscan desesperadamente a un hombre de 80 años en Monterrico

Desde el viernes 18 de octubre , Severino Castro, es buscado intensamente ya que ese día salió de su casa y no regresó . El hombre tiene 80 años, vive en la localidad de Monterrico y sufre de Alzheimer.

Su familia cree que salió caminando hacia algún lugar y no pudo regresar. Por esa razón, este viernes por la mañana lo buscaron por una zona de monte de esa ciudad, "nos fuimos hasta Salta, recorrimos muchos lugares, pero no lo encontramos. Ya no sabemos dónde más buscar", le comentó Cristina Castro, su hija, a TodoJujuy.