Pinamar: una empleada fue encontrada robando plata del municipio y fue imputada

Un fuerte episodio de corrupción conmociona a Pinamar tras hacerse públicos unos registros fílmicos donde se observa a una empleada del municipio robándose plata perteneciente al Estado . Norma Beatriz Watson , de 59 años y con tres décadas de trayectoria en la gestión local, incumplió sus tareas como responsable de la Tesorería.

Tras el hecho, fue apartada de su puesto y ahora enfrenta un proceso judicial por presunta defraudación contra el Estado . En la gestión encabezada por Juan Ibarguren comenzaron a detectar inconsistencias en los números y en las operaciones económicas del municipio. Debido a esas irregularidades , el 24 de enero se inició un monitoreo específico sobre las acciones de Watson , quien tenía a su cargo la entrega de los reportes contables oficiales .

“Esto lo denunciamos en enero pasado y se hizo viral ahora porque administrativamente recién ahora logramos echarla . Está imputada por defraudación al Estado y toda la causa judicial está en marcha”, explicó el intendente de Pinamar en diálogo con colegas de Clarín.

El ex titular de Turismo y Desarrollo Económico del distrito señaló que, “apenas se verificaron los movimientos sospechosos ”, el gobierno local notificó de inmediato a la Justicia y abrió un proceso interno con las evidencias reunidas contra Watson.

A la empleada, que tenía amplio conocimiento del funcionamiento municipal, se le controlaron sus registros financieros entre el 24 de enero y el 4 de febrero pasados. La investigación interna confirmó que se había producido un faltante de fondos dentro del ámbito municipal. Según los cálculos que manejan en la intendencia, el monto desviado supera los siete millones de pesos.

El video que registra el momento en que la empleada roba el dinero

Durante la revisión de su desempeño quedaron expuestas maniobras financieras manipuladas, desajustes en la caja, registros duplicados de entradas de dinero y la utilización irregular de una cuenta. Las grabaciones muestran a la trabajadora, ubicada en su puesto, tomando paquetes de billetes de un sector y colocándolos dentro de una cartera o un neceser de color bordó.

"Ella evidentemente se abusó del poder que tenía, se puso todo a disposición de la Justicia y quedó imputada. La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde", remarcó Ibarguren.

El descargo de la empleada de Pinamar

Watson intentó justificar las grabaciones donde aparece colocando paquetes de billetes dentro de sus pertenencias mientras estaba en su despacho municipal. Según su versión, ese efectivo le pertenecía.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren.

Los abogados de Watson pusieron en duda la autenticidad de las imágenes y elevaron múltiples cuestionamientos. En su estrategia defensiva sostuvieron que el dinero no provenía del Estado, sino que era parte de sus ahorros personales, los cuales —según afirmaron— prefería conservar consigo por motivos de resguardo.

También argumentó que el contexto de violencia y robos que atraviesa la ciudad la llevaba a trasladar el efectivo para evitar riesgos. El organismo interno encargado de evaluar faltas administrativas desestimó cada una de sus explicaciones y ratificó que el accionar judicial se ajustó a las normas.