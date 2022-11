Luego de cenar con su familia, cerca de las 22 horas, pidió permiso para ir un rato a la plaza a encontrarse con sus amigas. “Salió un momento y no la volví a ver”, dijo su madre Haydee Jaramillo.

eb1ad435-0571-4ebc-b5a2-850cfb98ce70.jpg En la marcha estuvieron presentes las madres y padres del dolor.

Cuando advirtieron que no estaba, inmediatamente fueron a hacer la denuncia a la seccional 28 de Santa Clara y a la Brigada de San Pedro: “Mi hija siempre nos decía dónde estaba, a dónde iba. Por eso cuando no la vimos, enseguida quisimos hacer la denuncia, pero no nos la tomaron porque decían que se podría haber ido, dijeron que tenían que pasar 24 horas. Recién dos días después empezaron a buscarla”, recuerda su mamá.

Días después de la desaparición se inició una búsqueda que no tuvo los resultados esperados y según el relato de su familia, no la buscaron como deberían.

“Sigo yendo todo el tiempo a preguntar a la Brigada, pero nunca tienen novedades. La Policía no me da respuestas. Yo quiero que no dejen de buscarla, que no se olviden de buscarla. Donde quiera que se encuentre, lo único que pido es que vuelva a mi casa, porque la extraño mucho y la quiero ver”, señaló su mamá.