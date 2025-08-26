martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 13:49
Humahuaca.

Un hombre fue condenado a la pena de 8 años de prisión efectiva por homicidio

Los imputados, con la intención de quitarle la vida, habrían golpeado con un palo en la cabeza a la víctima hasta dejarlo inconsciente, para luego arrastrarlo y dejarlo en la vereda del domicilio.

Por  Analía Farfán
Libertador: condenado a 14 años por abuso sexual y corrupción de menores

Libertador: condenado a 14 años por abuso sexual y corrupción de menores

Cabe destacar que el otro acusado, Omar Javier Vilca, fue absuelto por el beneficio de la duda. También, los jueces absolvieron por el beneficio de la duda a Jaime Apaza y Omar Vilca de los delitos de Hurto y Violación de Domicilio, por los que fueron enjuiciados; y ordenaron la inmediata libertad del último de los nombrados.

Los magistrados, además, ordenaron mantener el alojamiento del condenado Apaza en el Servicio Penitenciario de la Provincia y su incorporación al régimen de progresividad de la pena.

Un hombre fue condenado a la pena de 8 años de prisión efectiva por homicidio

La víctima fue encontrada por una vecina

Según la requisitoria de la Fiscalía, el ilícito tuvo lugar el 3 de octubre de 2024, entre las 11:00 y 18.00 horas aproximadamente, en circunstancias en que la víctima, Néstor Choque, se encontraba junto a los acusados Jaime Apaza y Omar Vilca, dentro del domicilio situado en calle La Pampa esquina Patagonia de la localidad de Humahuaca.

Los imputados, con la intención de quitarle la vida, habrían golpeado con un palo en la cabeza a Choque hasta dejarlo inconsciente, para luego arrastrarlo y dejarlo en la vereda del domicilio.

La víctima fue encontrada por una vecina del lugar quien llamo al Hospital de Humahuaca; falleciendo Choque cuando iba a ser derivado a San Salvador de Jujuy.

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.
Policiales.

Quién era Florencia Revah, la joven asesinada por su pareja en San Antonio de Areco

Por  Redacción de TodoJujuy

