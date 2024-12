Violencia psicológica en Jujuy: cómo es la investigación y cómo son los casos

En ese sentido, María Emilia Curten Haquim, fiscal de Violencia de Género, le comentó a TodoJujuy.com que "se determinó la responsabilidad penal del imputado el 14 de noviembre y se estableció el monto de la condena el 2 de diciembre. Es una causa que hemos trabajado desde mayo de este año, y fue una investigación particular por el tipo de delito que se le está atribuyendo que son lesiones psicológicas".

Explicó que no son lesiones susceptibles a la vista y posibles de ser peritadas por un médico legista, "no se puede medir, no se puede cuantificar, pero sí es una lesión que queda en la psiquis de la persona. Por lo tanto, la evidencia que hemos tenido que producir en este sentido ha sido muy distinta", añadió.