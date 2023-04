El presidente, Alberto Fernández, anunció este viernes que no buscará la reelección en los comicios generales de octubre. Lo hizo a través de un video, en el que explicó que tomó esa decisión “con la certeza de no haber tomado una sola medida en contra del pueblo”. A raíz de esto, hubo repercusiones por parte del oficialismo, la oposición y distintos sectores.

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales, se expresó también por sus redes sociales sobre la decisión de Alberto Fernández. “El Gobierno no puede remontar con ningún candidato este caos social y económico. Su legado es más atraso, más endeudamiento, más inflación, más pobreza. No tienen liderazgo ni carácter para gobernar. Sería una irresponsabilidad pretender seguir conduciendo el país a la ruina”, posteó.

“Es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Peor que lo que estamos no podemos estar. No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo las consecuencias de eso, todos los argentinos”, manifestó.

La opinión de Myriam Bregman

https://twitter.com/myriambregman/status/1649406949723721729 Alberto Fernández renuncia a su eventual candidatura después de gobernar cuatro años con un frente que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los que trabajan. — Myriam Bregman (@myriambregman) April 21, 2023

Estela de Carlotto: "El Presidente ha pasado a la historia”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó hoy que tras anunciar que declinaba su candidatura el presidente Alberto Fernández "ha pasado a la historia como un hombre valiente, sano y limpio".

"Recibí la decisión con una sorpresa enorme y tratando de pensar si era lo mejor. El Presidente ha hecho todo lo posible para recomponer y dar soluciones a la pandemia y tantas otras urgencias que había. Lo que expresó en su renuncia es el recorrido de su historia", afirmó.

Wado de Pedro: "Es un paso necesario para comenzar a ordenar al peronismo"

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, consideró que el anuncio del Presidente Alberto Fernández "es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo" y también "para darle vitalidad y el orden necesario para volver a soñar".

Santoro: "Esto puede ser un gesto que distienda"

"Me parece que puede ser un gesto que distienda", opinó el diputado Leandro Santoro sobre la decisión de Alberto Fernández.

El legislador afirmó que esto permitirá que el Presidente se concentre "en la gestión", cuyo problema principal es la economía, y que el mensaje del mandatario fortalece al ministro de Hacienda Sergio Massa al momento de negociar con el Fondo Monetario Internacional.

Victoria Tolosa Paz: "Es tiempo de apertura y de participación”

La Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, destacó la decisión del Presidente de bajarse de la reelección. "Alberto Fernández nos vuelve a repetir lo que siempre dijo: que uno de nosotros continúe con el proyecto de país que merecemos".

https://twitter.com/vtolosapaz/status/1649408752297099266 Siempre primero la Patria, después el movimiento y siempre por último las mujeres y los hombres. En síntesis: primero la gente y empezando por los últimos. @alferdez nos vuelve a repetir lo que siempre dijo: que uno de nosotros continue con el proyecto de país que merecemos. https://t.co/kT5EL3dkvB — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 21, 2023

Aníbal Fernández elogió la decisión de Alberto Fernández

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, destacó la decisión del jefe de Estado de no ir por la reelección en los comicios de octubre y de esta manera "abocarse a seguir siendo Presidente a tiempo completo" para hacerle frente a la crisis que atraviesa el país.

Santiago Cafiero: "Responsabilidad histórica”

El Canciller, Santiago Cafiero, destacó la "responsabilidad histórica" y el "compromiso con la unidad del peronismo" del Presidente, quien anunció que se baja de la reelección.

https://twitter.com/SantiagoCafiero/status/1649405489174794241 Responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo. @alferdez pone primero a la Patria y promueve una nueva lógica de época. El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo. https://t.co/MMn0tiiRq3 — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) April 21, 2023

Agustín Rossi

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se refirió a la decisión del Presidente de no buscar su reelección y dijo estar "orgulloso" de formar parte del Frente de Todos y del Gobierno.

https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/1649404663681171456 Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres. Así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo.

Orgulloso de militar en el FdT y de ser JGM del Gobierno del Presidente @alferdez — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 21, 2023