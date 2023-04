Carlos Sadir en Perico anunció obras en el hospital Arturo Zabala

También se refirió la remodelación del aeropuerto “Horacio Guzmán”, y a la zona franca que “está lista y ya comienza a operar y el parque industrial que ya está operando”, a la vez que explicó el proyecto de centro logístico que se planifica para sacar la gran producción de la región, prolongando la vía férrea.

Asimismo, habló del programa Jujuy Polo Productivo, que propicia la radicación de empresarios locales, nacionales e internacionales con beneficios impositivos: “ya tenemos más de dos empresas que se instalarán y eso significará trabajo para los jujeños”, subrayó.

En seguridad, anticipó que se instalaran cámaras de video vigilancia y que se llevará el programa Jujuy iluminada, para cambiar las luminarias por el sistema led, “que significa seguridad, economía y cuidado del planeta”.

Enfocando el problema local, sostuvo que “Perico tiene que salir de la situación de desencuentros porque se pasaron cuatro años peleando sin hacer nada. Hoy la ciudad necesita sumarse a las transformaciones que se hicieron en la provincia. Roly lo va a hacer acá con el acompañamiento de todos ustedes”.

Lamentó Sadir que no fuera posible hasta ahora erradicar el basural a cielo abierto, “que por cabeza dura un intendente no lo quiso hacer y se quemaba la basura cuando tenían a pocos kilómetros el centro de disposición de Chanchillos” y destacó los alcances del programa GIRSU mediante el cual se construyeron y se construyen plantas de separación, donde se recuperan los residuos, se venden y se obtienen recursos para equipar a los municipios. “Perico tuvo toda la posibilidad y no lo hizo, pero ahora con Roly lo va a hacer”, afirmó.

El candidato a gobernador expuso también sobre los avances de la producción de aceite medicinal con la empresa estatal Cannava y puso de relieve que el producto ya está en las farmacias de Jujuy y se está a la espera de la autorización nacional para que se pueda adquirir en farmacias de todo el país.

A su turno, el candidato a vicegobernador Alberto Bernis, recordó que el Frente Cambia Jujuy “se creó como programa de gobierno que se viene realizando desde hace casi ocho años” y manifestó que “por eso es muy importante que el 7 de mayo se ratifique este camino que comenzamos en 2015 y tengamos un rotundo triunfo en las elecciones porque Jujuy y Perico lo necesitan”.

5161fcdb-fa1d-409f-97d5-0c56dadc3ad9.jpg Carlos Sadir en Perico.

“El pueblo de Perico quiere que Roly vuelva, y como él decía el otro día, ya aprendiendo de los errores que se cometieron y profundizando las cosas que se hicieron bien, porque es un hombre que conoce a Perico y que tiene un compromiso muy fuerte con su pueblo”, agregó Bernis.

Remarcó también que “tenemos un candidato a gobernador como Carlos Sadir, un hombre que ha equilibrado las cuentas públicas de la provincia, un hombre que conoce cuál es el rumbo que tiene Jujuy, un hombre que representa con total conocimiento, capacidad, fortaleza y con mucha pasión el proyecto del Frente Cambia Jujuy puesto en marcha por Gerardo Morales y su equipo”.

"Unidos por la causa"

Rolando Ficoseco, por su parte, dio la bienvenida a "compañeros y correligionarios unidos por la causa de un gran gobernador, que se anima a pelear contra los grandes de Buenos Aires” y se pronunció por “completar su proyecto de provincia con nuestro futuro gobernador Carlos Sadir, con el futuro vicegobernador Alberto Bernis, con Mario Fiad y con Federico Manente, que es nuestro representante de Perico”.

Gerardo Morales –destacó Ficoseco- “siempre mira el desarrollo de nuestro departamento, siempre está acompañando a los periqueños con ese gran parque industrial que ha soñado, con la zona franca para que nuestra producción salga a otros países y sean competitivos nuestros empresarios”.

Finalmente, instó a “llenar las urnas con los votos del Frente Cambia Jujuy” el próximo 7 de mayo, apoyando “un proyecto que es para todos”.

En el acto se presentaron a los candidatos a concejales de las listas que apoyan a la fórmula Sadir-Bernis y a Ficoseco: Pablo Taboada, Nora Martínez, Nelson Castillo, Gladys Yebara, Milton Caliva, Enrique Rojas, Gloria Espinoza y Cristian Valdiviezo.

Acompañaron a los periqueños los candidatos a diputados provinciales Iván Poncio, Mariela Ortiz, María Guzmán, Federico Manente y Santiago Jubert, el diputado nacional Gustavo Bouhid, las ministras de Ambiente María Inés Zigarán, de Derechos Humanos Natalia Sarapura y de Desarrollo Humano Alejandra Martínez, el ministro de Gobierno Normando Álvarez García y de Salud Antonio Buljubasich y el intendente de Puesto Viejo, Marcelo López.