Diputado Diego Cruz: "La quita de subsidios la están pagando todos los consumidores de luz"

El diputado provincial Diego Cruz, del frente Jujuy Crece, se refirió al impacto de los incrementos en las tarifas de energía eléctrica y atribuyó las subas a la eliminación de subsidios impulsada por el Gobierno nacional.

En ese sentido, sostuvo que la reducción de la asistencia estatal al sector energético tuvo consecuencias directas sobre los usuarios de todo el país.

“La quita de subsidios por parte de Nación, que sigue en marcha durante estos meses, implicó US$ 5.600 millones de ahorro para sus arcas, pero la están pagando todos los consumidores de luz, especialmente los más vulnerables” , afirmó el legislador.

Al explicar cómo se compone la factura eléctrica, Cruz indicó que una parte corresponde a la distribución del servicio y otra al valor de la energía, cuyo precio es fijado por el Gobierno nacional. “La energía eléctrica tiene dos componentes básicos (además de los impuestos), uno es la tarifa que se cobra por distribuir la energía, es decir que la luz llegue a la casa de cada persona. El otro componente es el precio de la energía propiamente dicho, y ese precio, está determinado por el gobierno nacional”, explicó.

Asimismo, señaló que el costo de la energía que reciben las provincias depende de decisiones adoptadas por la administración nacional. “Es el Gobierno nacional el que le vende la energía a cada una de las provincias, y ese es el precio que fue aumentando groseramente, ya que Milei decidió eliminar los subsidios a la energía de forma absoluta”, remarcó.

Frente a este escenario, el diputado destacó la continuidad de la tarifa social en Jujuy, una herramienta que busca amortiguar el impacto de los incrementos sobre los sectores con mayores dificultades económicas.

“La provincia viene haciendo un gran esfuerzo con la Tarifa Social, que es solventada con los recursos del Parque Solar Cauchari y que implica un aporte de 4.800 millones de pesos por año, justamente para ayudar a afrontar los tarifazos dispuestos por el Gobierno Nacional”, señaló.

Finalmente, Cruz cuestionó la política energética nacional y sostuvo que desde la provincia se trabaja para reducir sus efectos sobre los usuarios jujeños.

“Existe una decisión del Gobierno nacional de que la energía eléctrica aumente todo lo que sea necesario, aun a costa de quebrar comercios y de que una gran mayoría de argentinos no pueda pagar la luz, en ese sentido, el Gobierno de Jujuy sigue trabajando para que ese tarifazo nacional sea lo menos perjudicial para nuestra gente”, concluyó.