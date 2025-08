El mandatario provincial de Chubut, Ignacio Torres, respaldo el frente de Gobernadores

Torres recalcó que el grupo no se posiciona en el centro político, sino que busca encarnar a un sector del país con verdadero potencial productivo. “Yo no me considero avenida del centro, hay una cuña de la Argentina que produce y genera. Solo la mitad de los dólares que genera Argentina dependen de la Patagonia sur”, aseguró. En esa línea, sostuvo que el peso político que se asigna al sur está por debajo de su contribución económica: “Es cierto que demográficamente somos pocos en el sur, pero a nivel producción somos provincias importantes”.

Los cinco mandatarios provinciales se encontraron hoy en la casa de Chubut en Buenos Aires.

En el transcurso de la entrevista, el mandatario provincial también abordó el escenario político tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires. “No tenemos candidato en la provincia de Buenos Aires y que no lo tengamos no quiere decir que no haya eventualmente un acuerdo”, señaló.

No obstante, opinó que el PRO debería presentarse de manera autónoma en la Ciudad: “Personalmente creo que el PRO puede formar parte de este frente en Capital y sería muy bueno tener un candidato propio en octubre”.

Debates electorales y el rol del PRO en la Ciudad

Torres admitió que el calendario electoral obliga a tomar decisiones en un marco temporal reducido. “Los tiempos son muy cortos y seguro que se va a discutir el lunes. Yo no lo hablé ni con Jorge Macri ni con mi partido”, aclaró.

Además, el gobernador hizo hincapié en la importancia de avanzar con discusiones largamente relegadas, más allá del cálculo político del momento. “Hay que tener el coraje para dar discusiones incómodas. Siempre se especula con el costo o el oportunismo político de la coyuntura cada dos años”, concluyó.

Grito Federal: la alianza de cinco gobernadores

La presentación de Grito Federal se llevó a cabo este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un encuentro entre el gobernador Ignacio Torres y sus colegas Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Durante la reunión, se oficializó que el flamante espacio buscará disputar las legislativas de octubre.

Los jefes provinciales remarcaron que esta coalición no representa una versión definitiva, y que está abierta a la incorporación de nuevos actores. Asimismo, subrayaron que cada distrito conservará su estructura política propia. El punto de coincidencia, explicaron, será la defensa de las economías regionales, una distribución más equitativa de los fondos nacionales y la necesidad de contar con legisladores que reflejen las demandas del interior del país.

En ese marco, Torres volvió a remarcar que el nuevo frente no busca encasillarse en las categorías ideológicas convencionales, sino que se construye desde la identidad productiva y territorial. “No queremos ser una tercera vía ni el centro entre dos extremos. Queremos representar a quienes trabajan, producen y aportan desde el interior”, afirmó.