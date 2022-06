Elisa Carrio con Gerardo Morales.jpg Elisa Carrió con Gerardo Morales

El encuentro privado tuvo como objetivo fortalecer Juntos por el Cambio a nivel nacional de cara al proceso electoral 2023.

Posteriormente los referentes políticos almorzaron juntos en otro punto de la ciudad.

Las internas en Juntos por el Cambio

“Juntos por el Cambio está fortalecido, los hombres por ahí se pelean pero no hay grietas”, dijo Elisa Carrió a TodoJujuy.com y destacó que ella fue quien la que tuvo la idea e hizo el primer acuerdo con Mauricio Macri.

“Esto es como una película y tiene que haber algo de entretenimiento, pero el frente está muy fuerte”, subrayó y bromeó: “Macri y Gerardo son grandes y tienen hijos chicos, por lo que no duermen bien”.

“Lo importante es que estemos juntos y eso pasará la semana que viene en Corrientes. No tenemos problemas”, agregó ex diputada nacional.

“Lo importante es que todo Juntos por el Cambio tenga un programa común, si no hay acuerdo será mejor porque nos llevaremos el 70% de los votos de todo el país en las PASO”, dijo Lilita y aseguró que eso será muy fructífero porque “la gente elegirá a quien liderará el país”.

“Gerardo Morales es un líder nato”

Con respecto al gobernador de Jujuy, Lilita Carrió dijo que “Gerardo Morales es un líder nato del radicalismo y es la primera vez que Coti Nosiglia deja de conducir la convención radical, lo que ya es histórico”.

“La Unión Cívica Radical es muy difícil de liderar y Gerardo puede hacerlo” “La Unión Cívica Radical es muy difícil de liderar y Gerardo puede hacerlo”

¿Quién es Lilita Carrió?

“Yo soy lo que siempre quise ser: Lilita. Tengo poder y autoridad independientemente de los cargos. Detesto los despachos y todas esas cosas, no estoy en la disputa del poder”, dijo una de las líderes de Juntos por el Cambio.

Además, subrayó que le gustaría ver un presidente del interior pero también uno de capital. “Llega un momento en que la Nación es un solo país y los valores de la sociedad estén en un gobierno expresados es muy importante”, subrayó.

“Me alejé de la política pero no quiero más cargos, seré responsable hasta el día que me muera. Para luchar por el país no necesita ningún cargo sino espíritu”, puntualizó.

“El argentino no está pensando en las elecciones”

“Las elecciones del 2023 son un tema del periodismo y algunos políticos ansiosos, el argentino está pensando en que no tiene plata para comer, que no llega a fin de mes, que no hay energía, que no hay transporte y que tenemos un gobierno irresponsable”, dijo Lilita.

“Tengo 4 elecciones presidenciales y cuando más votos saqué fue cuando más tarde empecé la campaña, los que salen últimos terminan primeros. Que no te extrañe que el año que viene haya otros candidatos”, indicó.

Boleta Única de Papel

Ayer la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Boleta Única de Papel y Elisa Carrió celebró lo ocurrido.

“Esto te da la posibilidad de que no te roben la boleta, a mí me hicieron fraude bajo esta modalidad en el 2007 porque no podíamos reponerlas al no tener tanto presupuesto”, explicó y dijo que sólo en Salta le quitaron 90 mil votos.

“Cuando tenés boleta única podés elegir y los fiscales sólo pueden estar a la hora del cierre, no tenés compra de voto ni personas que roben los papeles”, dijo.