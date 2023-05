"Hay muchos sueños que ya vivimos y disfrutamos. Tenemos escuelas nuevas, el parque solar Cauchari, el aceite de cannabis, trabajo en el calentamiento global, agua, cambio climático, todo eso lo empezamos desde el 2015. No fue fácil, fue un gran desafío que pudimos concretar. Muchos no nos creían, no hay pueblo en la provincia en la que el Gobierno no haya tenido una intervención", afirmó.