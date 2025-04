Guillermo Francos irá a Diputados para dar un informe de gestión

No obstante, esta práctica fue rara en los últimos años, y la actual administración no fue una excepción. Este será el segundo informe de gestión de Francos desde su toma de posesión.

Por otro lado, Francos no solo utilizó las fechas para evitar la presencia de ciertos legisladores, sino que también extendió al límite el tiempo para entregar las respuestas a más de 2300 preguntas – aunque recibió 4000, muchas de ellas se repetían. Ayer, ya avanzada la tarde, los diputados aún no contaban con el documento que contenía las respuestas a sus interrogantes, un trabajo que incluye 70 respuestas detalladas relacionadas con las 120 preguntas generadas a raíz del escándalo de $Libra.

Javier Milei junto a Hayden Davis, creador de $LIBRA.

Para la presentación del informe de gestión no es necesario contar con quórum, pero en el Congreso se comentaba ayer que la Jefatura de Gabinete estaba demorando las respuestas – ya que no existe un plazo específico para enviarlas- “porque está buscando tener 130 diputados aliados”. “Imagino que están llamando y veo que hay muchos aliados que no sientan muchos de sus diputados. La presencia de esa cantidad de diputados no tiene que ver con el quórum sino que es clave para que definamos repreguntas”, explicaron.

Acuerdo final con el FMI e investigación del caso $Libra

Sin embargo, Francos llega en un momento clave, cuando los legisladores opositores ganaron impulso y conseguido la cantidad de votos necesaria para iniciar una investigación sobre el fraude relacionado con la criptomoneda. Esto ocurre apenas días antes del anuncio del acuerdo final con el FMI por 20.000 millones de dólares, que contempla cambios en las leyes laborales y previsionales, así como una flexibilización parcial del control cambiario.

A pesar de que las preguntas se enviaron antes del anuncio, el Jefe de Gabinete abordará el reciente crédito otorgado por el FMI, así como la nueva estrategia monetaria y cambiaria que establece un rango para el valor del dólar entre $1000 y $1400.

Francos ya expuso ante el Congreso.

El legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien no estará presente, le exigió a Francos que se pronuncie sobre esta postura. “El informe mensual sobre la marcha del gobierno es una instancia de rendición de cuentas distinta e independiente de las otras previstas en la Constitución. Mezclarlas es vaciar de contenido la función de control del Congreso”, indicó.

“Lo que está en juego no es un tecnicismo parlamentario, sino el respeto por las instituciones, la división de poderes y el rol de esta Cámara como contralor del Poder Ejecutivo”, agregó. Una de las tácticas del oficialismo, que contempla la participación de Francos en Diputados hoy, está orientada a recuperar el protagonismo en la agenda legislativa tras varias semanas de derrotas sufridas por el oficialismo en el Congreso.

Guillermo Francos defenderá la gestión en Diputados.

La Libertad Avanza proviene del rechazo de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema en el Senado, un revés importante para el gobierno que culminó con la dimisión de Manuel García-Mansilla de su puesto en el tribunal. A este golpe se añade la formación de una comisión investigadora en Diputados, que examina las decisiones del presidente Javier Milei y su equipo en relación al caso de $Libra, que ahora también empieza a tomar un rumbo judicial.

El informe de gestión y las interpelaciones previstas para la próxima semana serán instantes clave para evaluar la habilidad del gobierno para superar los obstáculos y avanzar en su plan de trabajo. De acuerdo con lo informado por el medio, la confirmación de la intervención de Francos refleja la voluntad del Ejecutivo de cumplir con sus responsabilidades institucionales, aunque el efecto político de estos acontecimientos aún está por determinarse.