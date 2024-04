Instagram lanza medidas para proteger a los menores de la sextorsión

Instagram , bajo la dirección de Meta, ha implementado previamente medidas de protección para los usuarios menores de edad. Entre estas iniciativas, la plataforma introdujo una configuración predefinida que impide a las cuentas de adolescentes ( menores de 16 o 18 años ) recibir mensajes de desconocidos. En su intento por combatir las imágenes íntimas no solicitadas y el acoso sexual, Instagram, según lo anunciado por Meta, implementará próximamente una herramienta que pixelará los desnudos en los mensajes privados.

De manera específica, esta nueva disposición estará automáticamente activada en los perfiles de los usuarios más jóvenes. Utilizando las capacidades de inteligencia artificial de Meta, la plataforma identificará de forma automática las imágenes con contenido explícito recibidas a través de los mensajes directos y las desenfocará. "De esta forma, el destinatario no se expone de forma no deseada a contenidos íntimos y tiene la opción de ver o no la imagen", afirmó el responsable de protección de la infancia en Meta Francia, Capucine Tuffier.

Del mismo modo, al identificar tales comunicaciones, la plataforma emitirá una alerta tanto al emisor como al receptor de dichas imágenes, con el fin de concienciarlos sobre el grave asunto del chantaje con contenido íntimo, también denominado "sextorsión". "El objetivo es reducir la creación y envío de este tipo de imágenes", sentenció Tuffier.

Instagram: nuevas sanciones para "groomers"

Mediante las recientes acciones, Instagram persigue no solo resguardar a los menores de edad de contenido indeseado, sino también garantizar un entorno más seguro en la plataforma. De este modo, la inteligencia artificial de Meta detectará aquellos perfiles que violen las nuevas directrices y les impondrá una serie de penalizaciones.

Inicialmente, una vez que se haya señalado una cuenta como potencial origen de esta forma de coacción, sus conexiones con usuarios menores de edad serán ampliamente limitadas. En consecuencia, no podrá, por ejemplo, comunicarse de manera privada con dichas cuentas, estará excluida del acceso completo a la lista de seguidores de estos perfiles y los usuarios menores de edad no estarán disponibles para ser encontrados en su barra de búsqueda.

La compañía también notificará a los usuarios jóvenes cuando se encuentren en interacción con un posible extorsionador. En tal situación, la cuenta será redirigida a un portal especializado denominado "Stop Sextorsión", donde se proporcionará acceso a una línea de asistencia telefónica en colaboración con organizaciones asociadas.

Se experimentarán estas recientes acciones a partir de mayo en un conjunto limitado de países en América Central y América Latina. Después de esta fase, se anticipa la aplicación global de esta nueva disposición en los siguientes meses.