Javier Milei anunció la reforma electoral: qué cambios claves presentó

El presidente Javier Milei anunció este martes 21 de abril de 2026 que enviará al Congreso una reforma electoral para que sea debatida este año. El mandatario lo comunicó a través de sus redes sociales y sostuvo que la iniciativa incluirá la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento político y la aplicación de Ficha Limpia.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA…

Según publicó Milei, la reforma será remitida al Congreso con tres ejes centrales . En su mensaje, afirmó que se eliminarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se cambiará el sistema de financiamiento de la política y se avanzará con Ficha Limpia, bajo la consigna de que “se acabó la impunidad”. Infobae informó además que la intención oficial es que el proyecto sea tratado durante 2026.

Uno de los puntos principales será la eliminación de las PASO. En antecedentes oficiales del Gobierno sobre esta misma agenda, la administración nacional ya había argumentado que las primarias funcionan como una “encuesta millonaria” y que implican un costo elevado para el Estado. En esa línea, también defendió que muchas agrupaciones no usan las PASO para resolver internas reales.

Otro capítulo será el financiamiento de los partidos políticos. De acuerdo con la explicación oficial difundida cuando se presentó la llamada Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, el Gobierno busca reducir el gasto público y transparentar los recursos partidarios. Entre las medidas mencionadas figuran el aumento de los topes para aportes privados, la eliminación de espacios de publicidad electoral cedidos por ley por los medios, el fin del financiamiento público para campañas y la continuidad de un único aporte anual proporcional a los resultados electorales.

Además, Milei anticipó que la reforma sumará Ficha Limpia. El Gobierno ya había sostenido en comunicados y conferencias oficiales que impulsa una norma para impedir que personas condenadas por corrupción puedan competir por cargos electivos. En mayo de 2025, la Casa Rosada volvió a remarcar esa postura al cuestionar el rechazo del Senado a un proyecto de ese tipo.

Cómo sigue el tema en el Congreso

Por ahora, el anuncio corresponde al envío del proyecto y no a su aprobación. El texto deberá ingresar formalmente al Congreso y luego atravesar el debate legislativo, donde el oficialismo necesitará reunir apoyos para avanzar con una reforma que toca puntos sensibles del sistema electoral argentino.