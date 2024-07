Javier Milei en la Rural: "vamos a eliminar el Impuesto País en diciembre"

También agregó: "ha habido mucha mentira para defender intereses sectoriales, una de ellas es que el agro no genera trabajo. Tampoco es cierto que la producción agropecuaria sea nociva para el medioambiente y aún si lo fuera es infinitamente más nociva la pobreza y el hambre".

Inflación y Cepo

El presidente Javier Milei dijo que hoy "la verdadera inflación en Argentina viene viajando al 8% anual" y que "va a seguir bajando" en los próximos meses. "No vamos a parar hasta exterminar la inflación y cuando lo logremos vamos a terminar levantando el cepo".

Impuesto País y Retenciones

Milei recordó que había dicho "que la suba del Impuesto País era absolutamente transitoria" en este sentido, anunció que "en el mes de septiembre vamos a bajarlo al 7,5% y lo vamos a estar eliminando en el mes de diciembre".

Discurso del presidente de la Sociedad Rural

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolas Pino, expresó que no son "magnates egoístas", agregando: “Los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja y no liquidan sus productos, especulando con las oscilaciones de su precio y despreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimentos de la población".

En reclamo al gobierno Nacional, dijo: “Señor Presidente, usted sabe muy bien cuál es el problema fundamental del que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por los derechos de exportación, conocidos como las retenciones, que tratan en forma desigual al campo, en comparación con los demás sectores económicos y productivos".