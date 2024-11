Leila Chaher: "Hay que enderezar y ordenar al PJ"

Leila Chaher y la lista "Primero la Patria" para el PJ Leila Chaher y la lista “Primero la Patria” para el PJ

Marcó que “vimos en el Congreso como nuestra propia fuerza no fue clara a la hora de enfrentarse a estas políticas”, lamentó en diálogo con Alberto Siufi en Sin Límites, programa que se emite por Canal 4 los martes a las 14 horas.

Unidad en el PJ

Sobre las posibilidades de la unidad partidaria, Chaher dijo que “siempre hay posibilidades, porque la política es el arte de lo posible. La política debe ser un ámbito de diálogo y debate, porque el PJ es un movimiento muy amplio”.

Destacó que está en contra del RIGI. “Estoy convencida que el PJ no puede permitir que se entreguen los bienes naturales a cambio de nada, y la inmensa mayoría de los trabajadores paguen más impuestos. El RIGI es eso y la Ley Bases la tiene como base, con beneficios impositivos a las empresas por 30 años, que se llevan nuestros recursos”.

Qué se juega en las internas del PJ

Dijo que en esta elección “se debate qué rumbo queremos y hacia dónde irá el PJ en Jujuy. Para ser una opción debemos retomar el diálogo entre todos los sectores”, y remarcó que su lista congrega a “la inmensa mayoría del PJ con puntos en común. Del otro lado quedó una lista solo con su sector”.

“Estamos con la mayor cantidad de compañeros que debemos discutir dentro un camino hacia el año 2027. Necesitamos en Jujuy tener una opción y saber dónde está parado el PJ frente a la discusión sobre varios temas”.

Dijo que el peronismo “tiene que tener un orden. Hay que enderezar y ordenar al peronismo para ser otra vez una opción que de esperanzas a Jujuy y al país”, y marcó que “debemos ser parte del debate sobre la argentina que queremos”.

Indicó que Milei “destruye la economía y la productividad. Para combatir eso hay que discutir que PJ queremos”, y destacó que en la lista que encabeza “existe mucha diversidad donde no todos pensamos igual, pero si hay cosas en la cual coincidimos”.

“Lo único nuevo del peronismo en los últimos años soy yo”, recalcó y agregó que en el partido “siempre son los mismos. Por eso me enoja cuando quieren descalificarme y dicen que me manejan otros. Me da orgullo encabezar y generar el consenso que tenemos”.

Sobre la intervención de la justicia en el proceso electoral, dijo que “que se judicialice la política nunca es bueno. No me gusta esto”, y subrayó que si algunos “no quieren competir, que llamen, hablamos, nos sentamos en una mesa y debatimos, como la política debe hacerlo, pero no utilizar estos medios que dañan a la política”, cerró.