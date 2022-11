Perú: al presidente Castillo le renunció el primer ministro

Embed Dimite el primer ministro de Perú #AníbalTorres y el presidente anuncia que renovará el gabinete ministerial



Torres renunció tras una nueva pugna con el Congreso y es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que #PedroCastillo asumió el poder hace 16 meses. /cc pic.twitter.com/KI9dhPWfiF — DW Español (@dw_espanol) November 25, 2022

Torres estuvo al lado de Castillo desde su época de candidato a la presidencia y fue elegido como ministro de Justicia en el primer gabinete ministerial del Gobierno, cargo que desempeñó hasta febrero.

Cabe destacar que en Perú cada vez que dimite el primer ministro, todos los demás ponen sus cargos a disposición del presidente, quien es el responsable de coordinar entre los miembros del gabinete y de conservar las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del Estado.

Puntualmente, horas antes de que se de a conocer la renuncia, el jefe del Congreso, José Williams, informó que "la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza" manifestada por el primer ministro que acaba de renunciar hace una semana.

El miembro a cargo del legislativo argumentó que la decisión fue tomada sin la necesidad de que el pleno debatiera la propuesta del gobierno "por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema", en base a lo planteado por la ley.

El gobierno acudió a la figura del voto de confianza respecto a un proyecto de ley del Ejecutivo en el cual apoya la idea de aplicar un referéndum, sin atravesar por el filtro del Congreso.

La renuncia de Aníbal Torres

Torres, es un abogado de 79 años que comenzó a ocupar el cargo en febrero, y había manifestado que iba a presentar su renuncia si el Congreso no se disponía a debatir el proyecto de ley sobre el referéndum.

Castillo tiene intenciones de dar lugar a un referéndum sobre la Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna (1993) que alienta el libre mercado y ha convertido a Perú en una de las economías más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.

El presidente peruano deberá denominar su quinto gabinete en los próximos días, en medio de su inconveniente con la justicia, ya que en estos momentos se encuentra enfrentando a seis investigaciones de la fiscalía por supuesta corrupción y colusión.

En caso de que el Congreso niegue el voto de confianza al nuevo gabinete, el gobierno considera que está habilitado legalmente para disolver el Congreso de acuerdo a la Constitución de Perú.

"El presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al poder ejecutivo y es por eso que el gabinete en crisis va a renovar el gabinete y sobre base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier", le indicó a la radio RPP el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, un vocero del gobierno.

Estas palabras le abre las puertas a una interpretación ya que el Congreso ha manifestado que no le ha negado la confianza a Torres sino que su pedido era rechazado por no proceder de forma correcta, motivo por el cual no se debatió en el pleno.

Además del conflicto judicial que enfrenta, Castillo ha tenido que lidiar con dos intentos de destitución del Congreso, y tiene una desaprobación del 66%, en base a lo expuesto por los sondeos.

Esta tensión que ha ido en aumento con el paso de los días, llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, acudiendo la Carta Democrática Interamericana.

Puntualmente, una misión de la OEA estuvo de visita en Lima esta semana y mantuvo una reunión con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes.