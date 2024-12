Presentaron un proyecto para declarar al inodoro "un lugar para la paz"

Pese a la presentación, no será tratado por los legisladores.

Además de los riesgos de salud asociados con la falta de condiciones sanitarias apropiadas, se señaló que la ausencia de servicios básicos agrava especialmente la situación de mujeres y niñas, “lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.

ONU estima que 3.500 millones de personas no tienen acceso a letrinas seguras.

El problema de la falta de vivienda

Asimismo, la legisladora argumentó en su iniciativa que el “Estado tiene la responsabilidad de abordar la falta de vivienda adecuada, especialmente en un contexto donde el gobierno nacional ha optado por no priorizar la garantía del derecho constitucional a una vivienda digna para todos los grupos sociales”. En este sentido, hizo referencia al Plan Federal Sanitario Mi Baño, presentado en 2023.

Para respaldar su propuesta, la diputada subrayó que, en el marco del Día Mundial del Retrete 2024, se definieron tres ejes principales de acción. Estos se enfocan en destacar al inodoro como “un lugar para la paz”, protegido, y donde el acceso al saneamiento se ve amenazado por factores como los conflictos, el cambio climático, los desastres naturales y el descuido humano.

Otro de los ejes de acción implementados es conceptualizado bajo el lema “el inodoro es un lugar de protección” donde se planteó que “al aislar los desechos, el saneamiento es crucial para la salud pública y ambiental” además, “los sistemas de saneamiento inadecuados, dañados o rotos provocan contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.

No se aprobó el tratamiento del proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria.

El inodoro, "un lugar para el progreso"

Finalmente, se explicó que el tercer pilar se centra en la idea de que “el inodoro es un lugar para el progreso”. En este sentido, la diputada argumentó que disponer de un espacio higiénico permite preservar la dignidad y cambiar realidades, destacando la importancia de destinar recursos e impulsar avances en la administración del saneamiento.

Después de argumentar la solicitud para declarar de interés al inodoro, la legisladora enfatizó que corresponde a las autoridades garantizar la preservación de los servicios y el suministro de agua potable, asegurando así la protección de la ciudadanía.

Aunque la diputada presentó la iniciativa buscando su tratamiento Sobre Tablas, lo que implica abordar asuntos que no pasaron por comisión, la propuesta no logró obtener el respaldo necesario. En consecuencia, el proyecto no será discutido en la Cámara.

Una diputada bonaerense presentó un proyecto para declarar al inodoro “un lugar para la paz”.

Durante su mandato, la legisladora ha impulsado diversas iniciativas que se encuentran distribuidas entre varias comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, desempeña el cargo de vicepresidenta en la comisión de Relaciones Parlamentarias y forma parte, como vocal, de las comisiones dedicadas a asuntos agrarios, culturales, educación, energía y combustibles, además de servicios públicos.