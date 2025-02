Quiénes son Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

" Lo conozco desde hace muchos años. Yo daba clases en su academia . Él fue el que armó la reunión tecnológica . Yo lo que tengo que hacer es mirar la situación y cuando se generaron dudas, me corrí ”, declaró el presidente Javier Milei durante la entrevista que ofreció al periodista Jony Viale, refiriéndose a Mauricio Novelli, uno de los actores involucrados en el escándalo cripto que puso al mandatario en el centro de una tormenta política.

Milei tuvo contacto con Novelli desde, al menos, principios de 2020, cuando empezó a ofrecer capacitaciones a través de su consultora N&W Professional Traders. La primera sesión se realizó el 26 de enero de ese año, apenas dos meses antes de que comenzara la pandemia, y las capacitaciones continuaron hasta 2023, según los diversos anuncios recopilados por Infobae.

En una publicación realizada poco antes de que Milei asumiera la presidencia, el 21 de noviembre de 2023, Novelli compartió un video en Instagram donde el mandatario electo hablaba, como parte de la promoción de su “instituto de trading”. En este video, Milei sugiere los cursos de N&W Professional Traders y menciona “la oportunidad de estudiar” con él en “una de las academias más relevantes de Latinoamérica”.

Mauricio Novelli con Milei en la Casa Rosada, en una foto que publicó en sus redes.

Este joven emprendedor también fue patrocinador de la cuenta de Instagram de Milei durante su tiempo como diputado y hasta los primeros días de Milei en el Ejecutivo nacional, con esa consultora.

Visitas a la Casa Rosada

Una vez que Milei asumió la presidencia, Novelli estuvo presente en la Casa Rosada en seis ocasiones, entre el 8 de enero de 2024 y el 20 de septiembre pasado, de acuerdo con el Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo analizado por Infobae. En todos los casos, su entrada fue autorizada por Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, el diario La Nación informó que sus visitas habrían sido al menos nueve, además de tres adicionales a la Residencia de Olivos. Esto indica que se encontró con Milei o su hermana en un mínimo de doce ocasiones durante el año, abarcando los meses de enero, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Uno de esos accesos ocurrió pocos días antes del Tech Forum, que Novelli organizó en Buenos Aires junto a Manuel Terrones Godoy. Estos dos empresarios fundaron Tech Forum SRL, la compañía que llevó a cabo el evento, creada apenas dos meses antes de su realización en octubre pasado. Fue en este contexto donde el presidente tuvo la oportunidad de relacionarse con varios líderes del ámbito cripto, incluyendo a Peh y Davis, gracias a la intermediación de Novelli.

Debido a su conexión con Milei y su hermana, Novelli y Torres Godoy figuraron entre los invitados destacados a la función de gala en el Teatro Colón, celebrando la asunción del líder libertario como presidente. Esto se evidencia en una fotografía que Terrones Godoy compartió en sus redes sociales. En la imagen también se encuentra Jeremías José Walsh, socio de Novelli en la consultora N&W Professional Traders.

Milei cobró como capacitador de la consultora de Novelli, desde principios de 2020.

Casos anteriores

Antes de asumir la presidencia, Milei había estado involucrado en la promoción de otros dos proyectos cripto que fracasaron durante su tiempo como diputado nacional. Uno de ellos fue Vulcano Game, impulsado por Novelli, un videojuego basado en tokens no fungibles (NFTs). “Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, lo promocionó el actual presidente en febrero de 2022. Sin embargo, tras ese apoyo, el token $VULC perdió todo su valor y descendió a $0, en medio de denuncias de fraude.

A finales del año pasado, Milei había realizado una acción similar con CoinX, una plataforma que prometía rendimientos elevados y que luego fue acusada de fraude por operar como un posible esquema Ponzi.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles CoinX World de parte mía así los asesoran con lo mejor”, decía su publicación en Instagram fechada el 18 de diciembre de 2021.

Tres de las visitas de Novelli a la Casa Rosada en septiembre y octubre de 2024, con Milei en la Presidencia.

Aunque el dirigente de La Libertad Avanza desestimó cualquier implicación en sus actividades - “Yo solo di mi opinión”, afirmó en una entrevista con Radio Con Vos - admitió haber recibido compensación por promover esta plataforma de inversión: “Claro, mis opiniones las cobro”. En 2023, la Comisión Nacional de Valores prohibió sus operaciones al no contar con la autorización necesaria para ofrecer inversiones. La compañía fue denunciada por fraude ante la justicia, en un caso que está bajo la supervisión del juez Ariel Lijo, y la Policía Federal llevó a cabo una serie de allanamientos en oficinas y domicilios relacionados con la empresa.

Las empresas de Terrones Godoy

Terrones Godoy, un hombre de 36 años originario de Barcelona, España, creció en Argentina y pasó siete años en México, donde contrajo matrimonio con una mujer mexicana. Hace unos meses volvió al país y actualmente vive en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Posee dos documentos de identidad en Argentina: uno que lo identifica como ciudadano argentino y otro como extranjero. En su perfil de LinkedIn, se describe como “Inversionista, promotor y asesor de Proyectos Blockchain | Speaker Internacional | Creador de Contenido”.

Estudia Ingeniería en Informática y Economía. A los 25 años, comenzó a laborar en Aerolíneas Argentinas, donde trabajó en los mostradores de check-in y en el departamento de Sistemas. Sin embargo, decidió dejar su empleo para adentrarse en el universo de los videojuegos móviles, lo que le permitió viajar por el mundo como contratado para las presentaciones oficiales de estos juegos.

En 2019, se unió al ámbito de las criptomonedas, donde se hizo famoso bajo el seudónimo “KmanuS”. En sus conferencias, a menudo aboga por la “libertad financiera” que ofrecen las bitcoins, en contraposición al sistema bancario tradicional. Tiene un canal en YouTube llamado “KManuS88” que cuenta con casi un millón de suscriptores.

Milei al hablar en el Tech Forum como orador estrella, en octubre de 2024.

Terrones Godoy también estuvo en la Casa Rosada el 11 de junio y el 16 de julio del año pasado. Ambas visitas contaron con la autorización de la hermana del Presidente.

Además de Tech Forum en Argentina, este empresario está involucrado en otras tres compañías junto a diferentes socios. Una de ellas es la consultora City Entertainment SRL, establecida en noviembre de 2022, que se especializa en producción audiovisual, software, comunicación y marketing digital. Tres meses más tarde, en febrero de 2022, fundó otra empresa: Real Fact, enfocada en la organización de eventos, espectáculos, publicidad y marketing, aunque no tiene actividad registrada ante la AFIP.

En 2025, decidió diversificar sus inversiones. En enero, se convirtió en socio minoritario de Sawyer SRL, un emprendimiento gastronómico, en el cual posee el 5% de la propiedad, ubicado en el barrio de Palermo.

La consultora de Mauricio Novelli

N&W Professional Partners ofrece en su sitio web formación para aquellos interesados en adentrarse en el mundo de las inversiones financieras. En la cuenta de Instagram de la firma todavía se pueden encontrar publicaciones de las charlas que brindó Milei antes de asumir la Presidencia, por las cuales recibió honorarios. En ese entonces, Milei se estaba convirtiendo en una figura destacada gracias a sus apariciones en los medios de comunicación. El nombre de la consultora proviene de la primera letra de su apellido y de su socio, Jeremías Walsh, un contador de 31 años. N&W Professional Traders fue establecida en julio de 2021, y el Instituto que ofrece las capacitaciones está ubicado en Vicente López, en la Avenida Libertador al 1000.

Terrones Godoy, Walsh y Novelli en la puerta del teatro Colón en la gala de asunción de Milei.

Según informan Novelli y Walsh en la web de la firma, ambos “combinan 12 años de experiencia en los mercados financieros” y resolvieron crear una academia para “realizar grupos de trabajo compartiendo sus conocimientos”. Para estos cursos, Novelli, con contactos libertarios, se acercó a Milei y lo contrató como capacitador para dar charlas sobre “dinero, precios y tipo de cambio”. Su nombre figura aún como docente en el programa del curso “Trading Profesional” dictado en el Instituto.

El lunes, colegas de Infobae se comunicaron con Novelli a través de su consultora para indagar sobre su relación con Milei y su papel en el lanzamiento de la criptomoneda $Libra. También enviaron un correo a Terrones Godoy. Ambos redirigieron las preguntas a un responsable de prensa que asumió la comunicación desde ese día. Esta persona solicitó un plazo para brindar respuestas. Al momento de cerrar esta nota, Infobae aún no había recibido contestaciones. El abogado que brinda asesoría legal a Novelli, Daniel Rubinovich, también optó por no responder y remitió la consulta a la agencia de prensa.

Nocelli y Terrones Godoy habían estado en silencio hasta anoche. Al terminar la entrevista a Milei en TN el lunes, Tech Forum emitió un comunicado en el que aseguró que no tiene “nada que ver con los fondos conseguidos” a través del proyecto “Viva la Libertad Project”. “Kielsier Ventures y Kip Protocol, de quienes somos asesores, lanzaron el viernes pasado la criptomoneda $LIBRA. La intención de sus creadores (conforme consta en su prospecto) consistía en generar una masa de dinero con las ganancias del proyecto para donarle a emprendedores locales que se encuentran obstaculizados de acceder a créditos. Más allá de que consideramos que se trata de una iniciativa muy interesante para el desarrollo económico del país, nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”, afirmaron en el texto difundido.

Milei promocionó Vulcano Game, otro proyecto de Novelli, cuyo token $VULC luego se derrumbó.

“No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de Libra, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos, nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa”, agregaron.

También señalaron que Tech Forum ofrece servicios de “consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología”, como el organizado el año pasado “del que participaron referentes del mundo cripto de renombre mundial” como Peh, titular de Kip Protocol.

En relación a Davis, CEO de Kelsier Ventures y promotor del token $Libra, afirmaron que lo conocieron en "un evento similar" que tuvo lugar en Denver. “Ambos empresarios poseen una muy extensa experiencia en el mundo de las criptomonedas, y decidieron contratar a Tech Forum como firma de consultoría y para proveerles desarrollos conceptuales, asesoramiento comercial y técnico, en base a nuestra extensa trayectoria en el mundo tecnológico y del ecosistema cripto”, afirmaron.

Milei promocionó a la plataforma Coin X en diciembre de 2021. Luego fue denunciada en la Justicia por presunta estafa.

El autodenominado “asesor” cripto de Javier Milei

Luego del sorpresivo colapso de $LIBRA el viernes por la noche, Davis mencionó en una entrevista a Novelli y a Terrones Godoy como parte de una posible maniobra que podría considerarse una presunta estafa, la cual habría dejado aproximadamente a 40,000 personas afectadas, con pérdidas estimadas entre USD 80 y USD 100 millones. En la entrevista de anoche en TN, el Presidente desmintió esta cifra, afirmando que solo habían sido alrededor de 5,000, de los cuales casi no había argentinos. También afirmó que todos los que realizaron la compra estaban al tanto de que se trataba de una inversión de alto riesgo, y comparó esta inversión con jugar a la ruleta rusa.

Davis se describió a sí mismo como “asesor” de Milei, con quien se encontró el 30 de enero para hablar sobre el lanzamiento de $LIBRA. También se proclamó “víctima” de su caída, señalando que esta fue resultado de que Milei y su administración decidieron retirar el apoyo al proyecto poco después de su publicación a favor de esa criptomoneda. El encuentro de enero entre Milei y Davis fue mencionado en el comunicado de la Oficina de Presidencia que se divulgó el sábado por la noche, pero no aparece en el Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo.

El Linkedin de Manuel Terrones Godoy.

“Soy, efectivamente, asesor de Javier Milei. Estoy trabajando con él y su equipo en tokenizaciones más grandes y cosas geniales para Argentina”, afirmó en un video publicado el sábado a través de Kelsier Ventures. El joven empresario de cabello pelirrojo admitió que posee USD 100 millones, que formarían parte del capital invertido en $LIBRA, y que aguardaba instrucciones del Gobierno sobre su futuro. Rechazó haber estado involucrado en una estafa. Varias fuentes del ámbito cripto manifestaron no conocerlo y generaron incertidumbre sobre su trayectoria.

Desde la Casa Rosada, negaron que Davis sea un asesor de Milei y afirmaron que no ha tenido ni tiene ninguna relación con el Gobierno. Este joven estadounidense visitó la Casa Rosada en dos ocasiones: el 16 de julio, acompañado por Novelli y Terrones Godoy, con autorización de Karina Milei, y el 21 de noviembre, cuando ingresó únicamente con Novelli.

Sin embargo, estas no fueron sus únicas visitas al país. Regresó en octubre para asistir al Tech Forum, que tuvo lugar en el Hotel Libertador, en el barrio de Retiro, propiedad del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, donde Milei se hospedó tras ganar las elecciones y antes de trasladarse a la Residencia de Olivos. El evento contó con la colaboración del Gobierno nacional y de la ciudad, así como de importantes empresas tecnológicas como Google, IBM y AWS, y tuvo alrededor de treinta patrocinadores.

Mauricio Novelli y Jeremías Walsh, socios en la consultora N&W Profesional Traders.

La participación de Milei en el Tech Forum fue promocionada como un atractivo especial para captar patrocinadores. Además, circulan versiones sobre solicitudes de dinero para reunirse con Milei, como en el caso del empresario estadounidense Charles Hoskinson, cofundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano y director ejecutivo de Input-Output Global, patrocinador del evento.

Este experto en el ámbito blockchain, que asistió al Tech Forum en Buenos Aires el pasado octubre, mencionó que en el evento organizado por Novelli le sugirieron pagar para entrevistarse con el Presidente, algo que rechazó, ya que violaría la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) vigente en Estados Unidos.

Desmentida de KIP Protocol

Al día siguiente de la controvertida publicación de Milei en X, la Oficina del Presidente comunicó que el 19 de octubre, Milei “mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”.

La publicación de la Casa Rosada se realizó más de 24 horas después del surgimiento del escándalo relacionado con las criptomonedas. En el comunicado, se añadía que en ese encuentro, “debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novelli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni”.

Milei sigue figurando como docente en uno de los cursos de la consultora de Novelli.

También, se precisaba que el 30 de enero de este año, el Presidente “mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”. Esta reunión, en cambio, no figura en el registro de audiencias.

El lunes, la compañía de Peh refutó en un comunicado las afirmaciones realizadas por la Oficina del Presidente y atribuyó la responsabilidad a Davis. “Ha habido mucha desinformación en torno al lanzamiento de $LIBRA y el papel de KIP. Para aclarar: el lanzamiento del token y la creación de mercado fueron completamente manejados por@KelsierVentures, representado por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto. Ninguna de las billeteras pertenecía a KIP ni a mí. KIP fue invitado después del lanzamiento para administrar/supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA. Por lo tanto, todos los asuntos relacionados con el lanzamiento y los tokens deben dirigirse a Kelsier, ya que lo estaban manejando y planeaban transferir los tokens a una fundación”.

El gobierno nacional y porteño fueron partners del Tech Forum 2024, que contó con una treintena de sponsors.

En el texto, KIP Protocol admitió que “el proyecto ganó visibilidad cuando el presidente Milei tuiteó al respecto”, pero insistió en que la empresa “no tuvo participación en el lanzamiento”, ya que “su papel siempre fue después”. Y aclaró que KIP “no inició el proyecto, no gestionó ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, no recibió tokens antes o después del lanzamiento y no obtuvo beneficios de la operación”.

“KIP reconoció públicamente su papel en el proyecto (aunque no en la emisión de tokens) porque ya estábamos incluidos en el sitio web y creíamos en el potencial de la iniciativa. Como empresa de tecnología, nuestro enfoque sigue estando en la innovación y la infraestructura, nunca en los lanzamientos de tokens”, agregó la empresa. “No obtuvimos ni un centavo de la actividad de hoy”, concluyó la firma del empresario de Singapur.

Hayden Davis, titular de Kelsier, implicado en el escándalo de $Libra.

Nueva edición de Tech Forum

Tech Forum ha programado, de acuerdo a lo que se anuncia en su sitio web, una segunda edición que se llevará a cabo del 3 al 5 de abril en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional y en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. La invitación a los patrocinadores comienza en USD 6.000 y puede alcanzar los USD 50.000. Este costo comprende una mayor visibilidad publicitaria, 30 entradas, una suite en el hotel y una experiencia VIP para los patrocinadores. Aún no se han revelado los ponentes.