Javier Milei rompió el silencio sobre $LIBRA: "No tengo nada que ocultar"

El Presidente también reconoció su vínculo con Hayden Davis, el creador de $LIBRA, y explicó cómo fue su contacto con él. "Lo conocí en la fintech de octubre de 2024. Me propuso armar una estructura que financie emprendedores y así fomentar el crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante y por eso le di difusión", detalló.

"Yo no lo promocioné, lo difundí"

A lo largo de la entrevista, Milei insistió en que su intención fue promover el acceso al financiamiento para emprendedores tecnológicos y aseguró que su participación en el tema fue meramente informativa. "Esto era para fondear a los argentinos que no tienen acceso al financiamiento. Una vez que publico el tuit, aparecen personajes diciendo que me hackearon la cuenta, lo cual es falso. No me voy a esconder detrás de un hackeo, me parece una aberración, por eso fijé el tuit", explicó.