Rafael Di Zeo recibió una nueva restricción en medio de su pelea con Patricia Bullrich

La disposición fue formalizada a través de la resolución 1167/2024, difundida en el Boletín Oficial en horas de la madrugada, la cual estipula: “Aplíquese la ‘Restricción de concurrencia administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Rafael Di Zeo por tiempo indeterminado”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En los fundamentos de la normativa, el Gobierno señala la grabación atribuida a Di Zeo, en la que lanza amenazas contra Bullrich debido a la detención de los miembros de la barra y advierte que está dispuesto a “ir a la guerra”. “En la oportunidad citada el Señor Di Zeo formula amenaza verbal directa hacia la Señora Ministra de Seguridad, advirtiendo que de continuar con este proceder ‘habrá guerra…'”, refiere la resolución.

En ese sentido, consideran que “las amenazas se centran en la persona del Señor Director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, quien tiene a su cargo al Programa Tribuna Segura, subrayando que podrían encontrarlo por Puerto Madero, zona en la que habitualmente lo cruzan”.

Como resultado, el Gobierno afirma que “esta vorágine de amenazas hacia la integridad física de las autoridades se hacen extensivas al personal del programa afectado al control de los accesos”.

El Gobierno le aplicó una severa restricción a Rafael Di Zeo.

Además, señalan que, en el audio difundido, Di Zeo “esgrime un fuerte cuestionamiento a la medida restrictiva impuesta días anteriores los Señores Fabián Adolfo Kruger y a Fernando Alfredo Gatica, integrantes de la fracción radicalizada conocida como ‘La 12’ y desestima los lineamientos vigentes en materia de seguridad deportiva con el claro propósito de usufructuar de los beneficios del liderazgo que ostenta sobre los simpatizantes radicalizados del Club Atlético Boca Juniors”.

El Gobierno ya había tenido acciones similares contra Rafael Di Zeo

En realidad, el diálogo tuvo lugar tras aplicarse la sanción a ambos involucrados debido a los incidentes registrados en un partido en el que el Xeneize se enfrentó a Gimnasia y Esgrima en Santa Fe. Durante ese encuentro, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, intervino directamente para apaciguar a los seguidores que se encontraban alterados.

En mayo de este año, el Gobierno tomó una acción similar contra Di Zeo y otros 57 miembros de la barra de Boca, luego de los disturbios en Córdoba, donde se detectó que llevaban armas cargadas antes de la semifinal frente a Estudiantes.

Patricia Bullrich cruzó a Rafa Di Zeo y lo comparó con los narcos de Rosario.

El audio atribuido a Di Zeo corresponde a un diálogo entre el líder de La 12 y una persona identificada como “Walter”, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

En la cinta de audio, Di Zeo expresa su descontento hacia el Gobierno debido a la implementación del derecho de admisión, una disposición que restringe el acceso a los estadios para determinadas personas en el país. En sus declaraciones, señala estar preparado para actuar en represalia: “Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, sentencia en referencia a posibles enfrentamientos con el personal de la cartera de Seguridad.

Asimismo, menciona cómo en el pasado había cooperado con las autoridades para “quedar bien” y reducir conflictos en las gradas. “Vos me decís ‘Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo’. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien”, se le escucha decir en la grabación.

Di Zeo también señala que, si la ministra Patricia Bullrich continúa implementando medidas de manera unilateral, él actuará en represalia contra el programa de seguridad en los estadios: “Nosotros vas de seguridad en los estadios, proporcionando nombres de otros aficionados para añadirlos a la lista de derecho de admisión, una medida diseñada para impedir la entrada de personas conflictivas a los encuentros deportivos.

La medida se hizo oficial mediante la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

El acuerdo se plantea como un intercambio, detallando que él solía suministrarlos para hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”, afirma el líder de La 12 en tono desafiante.

Una vez que el audio ganó notoriedad, el líder de la barra brava rechazó haber amenazado a Bullrich y argumentó que se trata de un audio “editado”. “Algunas cosas son mías, otras no son mías. Hay cosas que no dije yo”, declaró el dirigente. En este contexto, cuestionó: “Decime, ¿dónde están las amenazas y dónde está la intimidación pública? No tiene ni idea de lo que habla, no existe esa figura en todo lo que dice ahí”. Fue en ese instante que revisó sus declaraciones al aclarar que cuando se habló de que “quieren que los caguemos a palos a los del Ministerio”.

Bullrich presentó una denuncia penal contra Di Zeo.

Casi inmediatamente después de la divulgación del audio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió públicamente en sus redes sociales y comunicó que presentaría una denuncia penal contra Rafael Di Zeo por “amenazas e intimidación pública”. En su mensaje, Bullrich fue categórica: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”.