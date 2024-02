Se oficializó la salida de ANSES de Osvaldo Giordano

A su vez, se conoció quien será el reemplazante en este lugar de la ANSES. Será el abogado Mariano de los Heros, abogado y ex funcionario público.

El ex ministro de Finanzas de Córdoba permaneció casi dos semanas en el cargo, tras haber renunciado el 9 de febrero

Tras la revocación de la Ley Ómnibus, que condujo a la dimisión de Osvaldo Giordano, anterior jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), el Gobierno nacional oficializó la renuncia del ex ministro de Finanzas de Córdoba mediante una declaración publicada en el Boletín Oficial. Al mismo tiempo, anunciaron que el sucesor del ex funcionario cordobés será el abogado Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini.

El Gobierno informó que la designación se tomó el 16 de febrero, pero no se hizo efectiva hasta la madrugada de este viernes. Por lo tanto, Giordano estuvo al mando de la Anses y fue él quien autorizó el aumento de las jubilaciones , a pesar de haber anunciado su renuncia el 9 de febrero , después de que se divulgara un comunicado oficial desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X, solicitando su dimisión.

La trayectoria del nuevo funcionario de ANSES

En cuanto al recién designado responsable interino del área, se trata de un exfuncionario público con conocimientos en el campo, aunque ha mantenido un perfil discreto hasta el momento. Antes de su nombramiento, de los Heros ocupó el cargo de gerente general en la antigua Nación AFJP, desde 1994 hasta 2002, y ejerció como gerente general de la Anses en 2001.

Además de sus roles anteriores en el sector público, también se desempeñó como presidente de la Comisión de Asuntos Legales de Anses, de 1997 a 2000, y como director legal de la Superintendencia de Seguros de la Nación desde noviembre de 2006 hasta octubre de 2010. Simultáneamente, ocupó el cargo no jerárquico de gerente de Delegaciones y de Coordinación de los Participantes del Sistema de Salud, dentro del ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

image.png

Casi quince días después de que el presidente destituyera a Giordano y a la ex secretaria de Minería, Flavia Royón, a quienes señaló como supuestos obstáculos para la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, fuentes gubernamentales informaron a colegas de Infobae que la demora en la designación se debió "a una cuestión de firmas".

Durante su visita a Roma y su encuentro con el Papa Francisco, el presidente tomó la determinación, justificándola con que en “la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”.

Asimismo, en el comunicado se señaló que “quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos”. En una alusión al cruce que se generó tras la no aprobación de la Ley Ómnibus, el mensaje remarcó que los funcionarios públicos tendrían que defender a la ciudadanía “del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

image.png

Giordano cuenta con la confianza de los líderes del peronismo cordobés, Juan Schiaretti y Martín Llaryora. Su remoción se produjo debido a la clara oposición del gobernador de Córdoba al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso, así como al voto en contra de su esposa y diputada, Alejandra Torres, durante la sesión del martes 6 de febrero.

En su cuenta personal en X, el ex funcionario emitió una declaración confirmando su renuncia al cargo. “Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente a la ministra Sandra Pettovello”.

image.png

“Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en Anses”, confesó el ex titular del organismo previsional, para después concluir: “Le deseo una gran gestión al presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina”.