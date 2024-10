"Por acá pasó un huracán bastante grande con las pintadas como consecuencia"

Al momento en el que ingresaban las mujeres, la gente se encontraba rezando. “Hay que contrarrestar no violentamente para que esto no llegue a mayores”, indicó Alfaro.

Finalmente, el padre Manuel Alfaro dijo que el jueves también ingresaban delegaciones de mujeres “que pensaban que estaban en una peatonal, sacando fotos, se reían frente a la imagen de la Virgen del Rosario y le rezaba al Santísimo Salvador. Las mujeres gritaban y no les importaba absolutamente nada”.

“Tienen derecho a manifestarse, pero no a destruir cosas, no a burlarse. Yo puedo no coincidir con vos, pero no por eso por a pegarte ni a manchar tu casa y colocar carteles con frases indecibles”, lamentó Alfaro.