Prime Video extiende el reparto de la serie protagonizada por Michelle Yeoh: los detalles

Según un informe reciente, el equipo de Blade Runner 2099 se ha ampliado con la llegada de Dimitri Abold (Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes), Lewis Gribben (Somewhere Boy), Katelyn Rose Downey (La monja 2) y Daniel Rigby (Renegade Nell). Por otra parte, Matthew Needham (House of the Dragon) y Sheila Atim (The Woman King) también se incorporan como estrellas invitadas.

Se viene desarrollando la primera serie de acción real de Blade Runner.

Hasta ahora, los detalles de la trama de Blade Runner 2099 han sido cuidadosamente guardados como parte clave de este proyecto ambicioso. Según Ridley Scott, quien retomará su rol como productor en esta serie, se mantendrán los temas y la esencia de las películas originales, pero con un enfoque hacia el futuro que explorará nuevas dimensiones filosóficas sobre la interacción entre la humanidad y la tecnología.

Hunter Schafer, conocida por su papel en Euphoria, también desempeñará un papel crucial en la serie.

La responsable del proyecto como showrunner es Silka Luisa, conocida por su trabajo en la adaptación de Halo. Michael Green, guionista en la secuela de Villeneuve, también participa como productor ejecutivo, aunque no estuvo involucrado directamente en la escritura de la nueva trama. Aunque aún no se ha revelado la lista completa de directores, se ha confirmado que Jonathan Van Tulleken, director de los primeros episodios de la exitosa serie Shogun de FX, estará al frente de la dirección inicial.

