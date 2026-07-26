Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta ante Güemes y sigue en lo más alto de su zona

Triunfo de Gimnasia de Jujuy. Triunfo de Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy consiguió un valioso triunfo este domingo al vencer por 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero, en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional.

La visita sorprendió en el inicio del encuentro y abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo por intermedio de Juan Sánchez Sotelo, quien definió con precisión para poner en ventaja al conjunto santiagueño.

Triunfo de Gimnasia de Jujuy. En el complemento, el equipo jujeño reaccionó y logró revertir el resultado. A los 20 minutos, Cristian Menéndez marcó el empate para el "Lobo", que fue en busca de la victoria.

El premio llegó a los 34 minutos de la segunda etapa, cuando Octavio Bianchi convirtió el 2 a 1 definitivo para desatar el festejo de los hinchas en el 23 de Agosto.

Con este resultado, Gimnasia sumó tres puntos importantes en su lucha por mantenerse como único puntero de la Zona B de la Primera Nacional.

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