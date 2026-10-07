Qué es la peste neumónica, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

La peste neumónica es una infección bacteriana grave que afecta los pulmones. Puede transmitirse entre personas y existen antibióticos efectivos

La peste neumónica volvió a ocupar la atención internacional a partir de la investigación de un posible caso en Rusia . Aunque la situación todavía no está confirmada, el episodio también generó búsquedas sobre una enfermedad que suele asociarse con epidemias de siglos pasados, pero que continúa existiendo actualmente y puede tratarse con antibióticos .

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La peste es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Yersinia pestis , que generalmente se encuentra en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan.

Existen tres formas clínicas principales: bubónica, septicémica y neumónica . La última afecta los pulmones y es considerada por la OMS como la forma más virulenta de la enfermedad.

A diferencia de la peste bubónica, la forma neumónica puede transmitirse directamente entre personas mediante partículas respiratorias provenientes de una persona infectada , especialmente ante contactos cercanos.

La bacteria también puede llegar a los pulmones como consecuencia de la evolución de otra forma de peste. El período de incubación de la peste neumónica puede ser muy breve: según la OMS, en algunos casos puede ser de apenas 24 horas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden aparecer rápidamente. Entre las manifestaciones características de la peste neumónica se encuentran:

fiebre y escalofríos ;

; debilidad y malestar general ;

; dificultad para respirar ;

; tos , que puede presentar esputo con sangre;

, que puede presentar esputo con sangre; síntomas respiratorios que pueden agravarse rápidamente.

La confirmación no se realiza únicamente a partir de los síntomas: requiere pruebas de laboratorio que permitan identificar la bacteria Yersinia pestis.

¿Tiene tratamiento?

Sí. Este es un punto importante para contextualizar la enfermedad.

La peste puede tratarse con antibióticos y las probabilidades de recuperación aumentan considerablemente cuando el diagnóstico y el tratamiento se realizan rápidamente.

La peste neumónica sin tratamiento puede evolucionar con extrema rapidez y ser mortal, por lo que la OMS considera fundamental la detección precoz, el tratamiento inmediato, el aislamiento de los casos y el seguimiento de sus contactos.