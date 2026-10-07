miércoles 07 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2026 - 13:26
Salud.

Qué es la peste neumónica, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

La peste neumónica es una infección bacteriana grave que afecta los pulmones. Puede transmitirse entre personas y existen antibióticos efectivos

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La peste neumónica es una infección bacteriana grave que afecta los pulmones. Puede transmitirse entre personas y existen antibióticos efectivos&nbsp;

La peste neumónica es una infección bacteriana grave que afecta los pulmones. Puede transmitirse entre personas y existen antibióticos efectivos 

Lee además
Rusia: una mujer murió y otras 200 personas fueron aisladas por una posible infección con peste neumónica en Siberia.
Salud.

Rusia: investigan un posible caso de peste neumónica tras la muerte de una mujer en Siberia
La Casa Rosada sigue el tema principalmente a través del Ministerio de Salud (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).
País.

Argentina analiza la situación por la posible peste neumónica en Rusia y evalúa medidas

La peste es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Yersinia pestis, que generalmente se encuentra en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan.

Existen tres formas clínicas principales: bubónica, septicémica y neumónica. La última afecta los pulmones y es considerada por la OMS como la forma más virulenta de la enfermedad.

¿Cómo se contagia la peste neumónica?

A diferencia de la peste bubónica, la forma neumónica puede transmitirse directamente entre personas mediante partículas respiratorias provenientes de una persona infectada, especialmente ante contactos cercanos.

La bacteria también puede llegar a los pulmones como consecuencia de la evolución de otra forma de peste. El período de incubación de la peste neumónica puede ser muy breve: según la OMS, en algunos casos puede ser de apenas 24 horas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden aparecer rápidamente. Entre las manifestaciones características de la peste neumónica se encuentran:

  • fiebre y escalofríos;
  • debilidad y malestar general;
  • dificultad para respirar;
  • tos, que puede presentar esputo con sangre;
  • síntomas respiratorios que pueden agravarse rápidamente.

La confirmación no se realiza únicamente a partir de los síntomas: requiere pruebas de laboratorio que permitan identificar la bacteria Yersinia pestis.

¿Tiene tratamiento?

Sí. Este es un punto importante para contextualizar la enfermedad.

La peste puede tratarse con antibióticos y las probabilidades de recuperación aumentan considerablemente cuando el diagnóstico y el tratamiento se realizan rápidamente.

La peste neumónica sin tratamiento puede evolucionar con extrema rapidez y ser mortal, por lo que la OMS considera fundamental la detección precoz, el tratamiento inmediato, el aislamiento de los casos y el seguimiento de sus contactos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rusia: investigan un posible caso de peste neumónica tras la muerte de una mujer en Siberia

Argentina analiza la situación por la posible peste neumónica en Rusia y evalúa medidas

Lo que se lee ahora
La Casa Rosada sigue el tema principalmente a través del Ministerio de Salud (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).
País.

Argentina analiza la situación por la posible peste neumónica en Rusia y evalúa medidas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Capital.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo funcionarán los servicios en San Salvador de Jujuy

Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público
Jujuy.

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público

Foto archivo.
Miércoles.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco: horario, calles que recorrerá y cortes en el tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel