Rusia: investigan un posible caso de peste neumónica tras la muerte de una mujer en Siberia

Rusia: una mujer murió y otras 200 personas fueron aisladas por una posible infección con peste neumónica en Siberia.

Cinco hospitales de la región rusa de Irkutsk, en Siberia , permanecen bajo cuarentena luego de que una técnica de laboratorio de 28 años muriera por un presunto cuadro de peste neumónica. Se trata de una variante de la infección provocada por la bacteria Yersinia pestis, que puede propagarse de una persona a otra mediante secreciones respiratorias .

Salud. Un especialista advirtió por el aumento los casos de gripe en Jujuy que derivan en neumonía

Alrededor de 200 personas que estuvieron en contacto con la mujer fallecida fueron incorporadas a un esquema de seguimiento médico , mientras se intenta establecer si la profesional pudo haberse contagiado mientras desempeñaba sus tareas en un instituto dedicado al estudio de patógenos de alta peligrosidad .

Las restricciones sanitarias se mantendrán durante unas tres semanas en los establecimientos involucrados. La medida alcanza a los hospitales clínicos de Irkutsk N.º 1, 3 y 10 , al Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y a otro centro de salud de la región. El objetivo es reducir los contactos mientras continúan las investigaciones para determinar si el episodio representa algún riesgo de transmisión .

La mujer fallecida fue reconocida como Daria Shipilova , integrante del Instituto Antiplaga de Irkutsk , una institución dedicada al trabajo con agentes infecciosos considerados de alta peligrosidad. Shipilova presentó un cuadro respiratorio severo , por lo que debió ser internada y finalmente murió a principios de este mes.

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades lograron identificar a quienes habrían mantenido contacto con la trabajadora y dispusieron que fueran sometidos a controles médicos periódicos. Permanecen bajo vigilancia y son monitoreados mediante distintos estudios de laboratorio. Hasta el momento, no se detectaron nuevos casos entre el personal del Instituto Antiplaga.

La situación generó además la adopción de protocolos de prevención en otros ámbitos ajenos a los establecimientos sanitarios. En una fábrica de aluminio de Shelekhov, localidad donde funciona el instituto, se dispuso que los empleados utilicen mascarillas de manera obligatoria. A su vez, las autoridades de la planta recomendaron que todo trabajador que presentara algún síntoma acudiera sin demora a un centro de salud.

La hipótesis sobre un posible accidente

Entre las líneas de investigación también se contempla la posibilidad de que el contagio se haya producido a raíz de un incidente durante una tarea de laboratorio. De acuerdo con una versión difundida después de la muerte de Shipilova, la trabajadora habría quebrado de forma accidental un tubo de ensayo que contenía material con Yersinia pestis mientras realizaba la manipulación de distintas muestras.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que el incidente haya ocurrido ni de que la mujer se haya contagiado por esa vía.

La falta de certezas se profundizó luego de las declaraciones de Alexei Tsydenov, gobernador de la vecina república de Buriatia. En un primer momento, el funcionario aseguró que la trabajadora había fallecido a causa de la peste, aunque más tarde editó su publicación e incorporó la palabra “posiblemente”, sin explicar qué evidencias o análisis respaldaban esa afirmación.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, tampoco ratificó que el fallecimiento estuviera relacionado con un cuadro de peste neumónica. Al referirse a la situación, explicó que la trabajadora del Instituto Antiplaga había presentado una “neumonía de origen desconocido” y remarcó que, ante el caso, se pusieron en marcha distintas acciones de prevención.

“Las medidas preventivas se llevan a cabo en la región bajo la estricta supervisión de Rospotrebnadzor”, sostuvo Kobzev al mencionar al organismo federal encargado del control sanitario y de la vigilancia epidemiológica.

El funcionario agregó que los análisis realizados sobre las muestras de la paciente no detectaron microorganismos relacionados con las tareas que desempeñaba en el instituto. Asimismo, señaló que, durante los diez días previos, no se habían reportado casos de enfermedades infecciosas entre los trabajadores de la institución.

Qué se sabe sobre la peste neumónica y sus riesgos

Dentro de las distintas manifestaciones de la peste, la peste neumónica se encuentra entre las más graves. Mientras que la forma bubónica suele comenzar afectando los ganglios linfáticos, la variante neumónica ataca directamente el sistema pulmonar y puede derivar en una insuficiencia respiratoria severa.

Otra de las vías de transmisión se produce a través de partículas respiratorias que una persona infectada puede expulsar al hablar, toser o respirar.

La responsable de esta enfermedad es la bacteria Yersinia pestis, microorganismo que también está asociado con otras variantes de la peste. En los casos de peste neumónica, iniciar el tratamiento con antibióticos de forma temprana mejora las posibilidades de recuperación. En cambio, cuando la atención médica se demora, el cuadro puede avanzar rápidamente y llegar a ser mortal.

Por el momento, las autoridades buscan establecer si el fallecimiento de Shipilova fue efectivamente provocado por Yersinia pestis y, de confirmarse esa hipótesis, precisar de qué manera habría ocurrido el contagio. Hasta que concluyan los estudios, las personas identificadas como posibles contactos continúan bajo seguimiento médico, mientras los cinco centros de salud permanecen alcanzados por las medidas de cuarentena.